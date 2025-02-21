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Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
21 лютого 2025, 14:43

Звернення до всіх, хто зараз бореться з Трампом, викриває Америку

21 лютого 2025, 14:43
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Зупиніться на хвилинку і подумайте. Хоча б трошки
Зупиніться на хвилинку і подумайте. Хоча б трошки
фото: rbc.ua
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Ми перебуваємо у війні з росією — ядерною державою, постійним членом Ради Безпеки ООН, найбільшою країною за територією у світі.

Ми не любимо Китай, бо він допомагає росії. Китай — друга економіка світу та друга країна за населенням. Маємо питання до Індії, адже вона також співпрацює з росією. Індія — найбільша країна у світі за населенням. Радник Зеленського, Михайло Подоляк, нещодавно заявив, що Китай та Індія інтелектуально недостатньо розвинені.

Подивіться на карту світу. Подивіться уважно. І в таких умовах ви хочете ще й боротися з Америкою? З Трампом? Іншого президента США в нас не буде ще 47 місяців. Трампа обрала більшість американців. Тих самих американців, які заробили десятки мільярдів доларів і віддали їх нам, щоб ми могли триматися. Не важливо, чи їх 70, 170 чи 370 мільярдів — це колосальні кошти. І так, за це варто подякувати.

Америка не потребує війни з нами, щоб нам стало гірше. Їм достатньо просто забути про нас! І так, там є ті, хто на догоду агресору це просувають. Ви хочете полегшити їхню роботу?

І ще одне питання: в країні корупція і бардак. Це Трамп організував? Це Трамп обіцяв нам шашлики в травні 2022-го та каву в Ялті влітку 2023-го? Це Трамп влаштував рекет українського бізнесу? Це Трамп рейдерить все, що може в українській економіці? Це Трамп привів до Верховної Ради Тищенка, Гетьманцева, Дмитрука та Задорожнього?

Зараз готують спеціальні сесії місцевих рад на підтримку сталевого лева Зеленського, запустили всю мережу, яка на підкормі влади. Ну, ладно, ті, хто за гроші або щоб не отримати повістку. А інші? Це вже божевілля.

Круто мати що-небудь між ногами, але потрібно мати й щось між вухами. До булави ще треба голови.

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