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Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
21 февраля 2025, 14:43

Обращение ко всем, кто сейчас борется с Трампом, разоблачает Америку

21 февраля 2025, 14:43
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Остановитесь на минутку и подумайте. Хотя бы немного
Остановитесь на минутку и подумайте. Хотя бы немного
фото: rbc.ua
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Мы находимся в войне с россией — ядерным государством, постоянным членом Совета Безопасности ООН, самой большой страной на территории мира.

Мы не любим Китай, потому что он помогает России. Китай – вторая экономика мира и вторая страна по населению. Есть вопросы в Индию, ведь она также сотрудничает с россией. Индия – самая большая страна в мире по населению. Советник Зеленского, Михаил Подоляк, недавно заявил, что Китай и Индия интеллектуально недостаточно развиты.

Посмотрите на карту мира. Посмотрите внимательно. И в таких условиях вы хотите еще бороться с Америкой? С Трампом? Другого президента США у нас не будет еще 47 месяцев. Трампа выбрала большинство американцев. Те же американцы, которые заработали десятки миллиардов долларов и отдали их нам, чтобы мы могли держаться. Не важно, их 70, 170 или 370 миллиардов — это колоссальные средства. И да, за это стоит поблагодарить.

Америка не нуждается в войне с нами, чтобы нам стало хуже. Им достаточно просто забыть о нас! И да, там есть те, кто в угоду агрессору это продвигают. Вы хотите облегчить их работу?

И еще один вопрос: в стране коррупция и бардак. Это Трамп организовал? Это Трамп обещал нам шашлыки в мае 2022-го и кофе в Ялте летом 2023-го? Это Трамп устроил рэкет украинского бизнеса? Это Трамп рейдерит все что может в украинской экономике? Это Трамп привел в Верховную Раду Тищенко, Гетманцева, Дмитрука и Задорожнего?

Сейчас готовят специальные сессии местных советов в поддержку стального льва Зеленского, запустили всю сеть на подкормке властей. Ну ладно, те, кто за деньги или чтобы не получить повестку. А другие? Это уже безумие.

Круто иметь что-нибудь между ногами, но нужно иметь что-то между ушами. До булавы еще нужны головы.

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