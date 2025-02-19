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Олексій Геращенко Економіст, підприємець, викладач фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи info@regionews.ua
19 лютого 2025, 12:11

Трамп не імпровізує, а виконує програму

19 лютого 2025, 12:11
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Багато хто вважає дії Трампа хаотичними, імпульсивними і непередбачуваними, намагається вгадати, що буде далі.
Багато хто вважає дії Трампа хаотичними, імпульсивними і непередбачуваними, намагається вгадати, що буде далі.
Читайте также
на русском языке

Я витратив трохи часу на вивчення документів під назвою "Project - 2025" від The Heritage Foundation, ряд документів на одноіменному сайті project2025.org. Це ретельно розписана програма дій після приходу консерваторів до влади. Після ознайомлення з документами доходиш висновку, що як Зеленський читає на камеру промову, так і Трамп абсолютно не імпровізує, а виконує цю програму. Відчуття хаотичності складається через те, що сама програма розвертає політику США кардинально до попередньої політики. Але все це прописано в зазначених документах.

Ліквідували гранти USAID? Так це прописано в документі №9. Там прописано, що переважна більшість програм буде скорочено, а залишаться лише ті, які сприяють національній безпеці США або приносять економічну вигоду, сама програма підпорядковуватиметься фактично президенту.

США скорочують військову підтримку Україні?

Там прописано, що стан їх (США) власної обороноздатності незадовільний, а пріоритет у протистоянні з Китаєм.

Сідають за стіл з росією?

Там прописано, що основне занепокоєння - це нарощення ядерного арсеналу Китаєм, і що США може не потягнути військового протистояння з альянсом Китаю і росії.

Наїжджають на Європу?

Там прописано, що США мають перемістити військові ресурси і контингент в азійсько-тихоокеанський регіон як противагу Китаю, тому Європа має озброїтись сама конвекційним озброєнням, за США в Європі залишається виключно ядерна парасолька.

Я дивився різні розділи документи не знайшов жодної імпровізації Трампа. Там є і про реіндустріалізацію (для цього потрібні мита), і про різке нарощування власного видобутку нафти і газу (це Арктика і Гренландія), і про інвестиції в країни Африки, які швидко зростають (це, схоже, попереду). Мир в Україні розглядається в логіці "ми витрачаємо озброєння, а Китай ні, тому нам це не підходить". Оце все типу "Україна - щит Європи" їм взагалі нецікаво.

Цікаво зупинити Китай, цікаво зруйнувати альянс росії і Китаю, цікаво менше купувати у Китаю, цікаво не витрачати зброю в Україні і Європі, а концентрувати її в тихоокеанському регіоні.

Тому можете або почитати документи з цього сайту, або попросити у ChatGPT пошукати окремі цитати на задані теми.

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