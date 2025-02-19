Трамп не импровизирует, а выполняет программу

Многие считают действия Трампа хаотичными, импульсивными и непредсказуемыми, пытаются угадать, что будет дальше.

Многие считают действия Трампа хаотичными, импульсивными и непредсказуемыми, пытаются угадать, что будет дальше.

Я потратил немного времени на изучение документов под названием "Project – 2025" от The Heritage Foundation, ряд документов на одноименном сайте project2025.org. Это тщательно расписанная программа действий после прихода консерваторов к власти. После ознакомления с документами приходишь к выводу, что как Зеленский читает на камеру речь, так и Трамп совершенно не импровизирует, а выполняет эту программу. Чувство хаотичности складывается из-за того, что сама программа разворачивает политику США кардинально в предыдущую политику. Но все это прописано в указанных документах.

Ликвидировали гранты USAID? Так это прописано в документе №9. Там прописано, что подавляющее большинство программ будут сокращены, а останутся только те, которые способствуют национальной безопасности США или приносят экономическую выгоду, сама программа будет фактически подчиняться президенту.

США сокращают военную поддержку Украине?

Там прописано, что состояние их (США) собственной обороноспособности неудовлетворительное, а приоритет в противостоянии с Китаем.

Садятся за стол с россией?

Там прописано, что основная обеспокоенность – это наращивание ядерного арсенала Китаем, и что США могут не повлечь военного противостояния с альянсом Китая и России.

Наезжают на Европу?

Там прописано, что США должны переместить военные ресурсы и контингент в азиатско-тихоокеанский регион как противовес Китаю, поэтому Европа должна вооружиться самым конвекционным вооружением, за США в Европе остается исключительно ядерный зонтик.

Я смотрел разные разделы документы не нашел ни одной импровизации Трампа. Там есть и о реиндустриализации (для этого нужны пошлины), и о резком наращивании собственной добычи нефти и газа (это Арктика и Гренландия), и об быстрорастущих инвестициях в страны Африки (это, похоже, впереди). Мир в Украине рассматривается в логике "мы тратим вооружение, а Китай нет, потому нам это не подходит". Вот это все типа "Украина – щит Европы" им вообще неинтересно.

Интересно остановить Китай, интересно разрушить альянс России и Китая, интересно меньше покупать у Китая, интересно не тратить оружие в Украине и Европе, а концентрировать его в тихоокеанском регионе.

Поэтому можете либо почитать документы с этого сайта, либо попросить ChatGPT поискать отдельные цитаты на заданные темы.