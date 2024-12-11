Sea Baby. Нова реальність для росіян у Чорному морі

Морські дрони СБУ провели унікальну операцію у Чорному морі у ніч з 5 на 6 грудня.

Морські дрони СБУ провели унікальну операцію у Чорному морі у ніч з 5 на 6 грудня.

фото: СБУ

Як виявилося, дрони "Sea Baby" - це не лише дрони-"камікадзе", а повноцінні "самураї", що знищують ворога, при цьому залишаючись "на плаву".

Отже, тієї ночі відбувся перший в історії воєн бій морських дронів та ворожих вертольотів та авіації.

Причому бій, у якому дешевші у сотні разів дрони завдали ураження гелікоптеру та особовому складу на його борту. Радіоперехоплення свідчать про поранених і загиблих.

Ну і бонусом до підстреленої авіації морські дрони ще й вразили баржу, що везла обладнання для ремонту кримського мосту.

Для нас ця історія цікава тим, що фахівці з команди Малюка стали генератором нових військових і технічних ідей у війні, в короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням. Зараз "Sea Baby" - це не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї, як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. А тепер і вражати вертольоти та літаки ворога.

Раніше таке можна було побачити лише у фантастичних фільмах, а сьогодні - це нова реальність, в якій змушені жити росіяни у Чорному морі, фактично втративши над ним військовий контроль.