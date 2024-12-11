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Александр Черненко политический эксперт info@regionews.ua
11 декабря 2024, 11:46

Sea Baby. Новая реальность для россиян в Черном море

11 декабря 2024, 11:46
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Морские дроны СБУ провели уникальную операцию в Черном море в ночь с 5 на 6 декабря.
Морские дроны СБУ провели уникальную операцию в Черном море в ночь с 5 на 6 декабря.
фото: СБУ
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Как оказалось, дроны "Sea Baby" – это не только дроны-"камикадзе", а полноценные "самураи", уничтожающие врага, при этом оставаясь "на плаву".

Итак, в ту ночь состоялся первый в истории войн бой морских дронов и вражеских вертолетов и авиации.

Причем бой, в котором более сотни раз дроны нанесли поражение геликоптеру и личному составу на его борту. Радиоперехват свидетельствуют о раненых и погибших.

Ну и бонусом к подстреленной авиации морские дроны еще и поразили баржу, увозившую оборудование для ремонта крымского моста.

Для нас эта история интересна тем, что специалисты из команды Малюка стали генератором новых военных и технических идей в войне, в короткие сроки запустив в производство новую разработку и постоянно работая над ее усовершенствованием. Сейчас "Sea Baby" – это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая может выполнять дистанционное минирование, на которой можно размещать разные виды оружия, как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. А теперь и поражать вертолеты и самолеты врага.

Раньше это можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сегодня - это новая реальность, в которой вынуждены жить россияне в Черном море, фактически потеряв над ним военный контроль.

СБУ Крым Черное море дрон Sea Baby
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