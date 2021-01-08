Про "радісні" свята влаштовані для українців президентом

В третій області України за останні 4 дні люди перекривають траси, бо не можуть оплатити нові тарифи на доставку газу

В третій області України за останні 4 дні люди перекривають траси, бо не можуть оплатити нові тарифи на доставку газу

4 січня - Лубни, Полтавська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 201% 6 січня - Снятин, Івано-Франківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 165,9% 7 січня - Валки, Харківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 167,6% Самий час подякувати президенту за радісні свята та побажати, щоб його новорічні та різдвяні святкування були схожі на ті, що він влаштував для українців цього року.

.