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Агія Загребельська Колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України та співзасновниця громадської організації «Ліга антитрасту» [email protected]
08 січня 2021, 20:45 8

Про "радісні" свята влаштовані для українців президентом

08 січня 2021, 20:45 8
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6 січня - Снятин, Івано-Франківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 165,9%

7 січня - Валки, Харківська область. Вартість доставки регулятор підвищив наприкінці грудня на 167,6%

Самий час подякувати президенту за радісні свята та побажати, щоб його новорічні та різдвяні святкування були схожі на ті, що він влаштував для українців цього року.

газ Володимир Зеленський свято протести президент
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