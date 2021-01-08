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Агия Зегребельская Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины и соучредитель общественной организации «Лига антитраста» [email protected]
08 января 2021, 20:45 2

О "радостных" праздниках устроенных для украинцев президентом

08 января 2021, 20:45 2
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Самое время поблагодарить президента за радостные праздники и пожелать, чтобы новогодние и рождественские празднования были похожи на те, что он устроил для украинцев в этом году.

газ Владимир Зеленский праздник протесты президент
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