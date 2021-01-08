О "радостных" праздниках устроенных для украинцев президентом

В третьей области Украины за последние 4 дня люди перекрывают трассы, потому что не могут оплатить новые тарифы на доставку газа

В третьей области Украины за последние 4 дня люди перекрывают трассы, потому что не могут оплатить новые тарифы на доставку газа

4 января - Лубны, Полтавская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 201% 6 января - Снятын, Ивано-Франковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 165,9% 7 января - Валки, Харьковская область. Стоимость доставки регулятор повысил в конце декабря на 167,6% Самое время поблагодарить президента за радостные праздники и пожелать, чтобы новогодние и рождественские празднования были похожи на те, что он устроил для украинцев в этом году.

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