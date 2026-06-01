Катування, викрадення та вбивства на Харківщині: судитимуть 13 колаборантів

На Харківщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 13 осіб, причетних до викрадень, катувань і вбивств мирних жителів під час тимчасової окупації Ізюма

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що серед обвинувачених – 11 військовослужбовців підконтрольного РФ формування "ЛНР", а також депутат так званої "ЛНР" і голова "Союза кинематографистов ДНР".

За даними слідства, у 2022 році вони викрадали місцевих жителів, незаконно утримували їх, били та погрожували розправою, намагаючись отримати інформацію про українських військових, ветеранів АТО та осіб, які допомагали Силам оборони України.

Знущання над потерпілими фіксували на відео, після чого записи використовували для створення пропагандистських сюжетів про нібито "боротьбу з бандерівцями".

Один з епізодів стосується вбивства 46-річного пластуна та помічника депутата Ізюмської міської ради. Після незаконного затримання і побиття чоловіка окупанти його вбили, а тіло залишили біля залізничного переїзду.

Усім обвинуваченим інкримінують державну зраду та порушення законів і звичаїв війни. Наразі всі вони перебувають у розшуку.

Нагадаємо, на Харківщині 43-річний помічник бурильника держпідприємства з міста Ізюм влітку 2022 року, під час захоплення території збройними силами РФ, добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Йому призначили покарання у виді 12 років позбавлення волі.