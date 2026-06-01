01 червня 2026, 10:38

Атака БпЛА на Одесу: кількість постраждалих зросла до 6

Фото: ДСНС Одещини
В Одесі внаслідок російської атаки безпілотниками кількість постраждалих зросла до шести осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними рятувальників, у місті пошкоджено фасад і балкони багатоповерхівки, вибито вікна в житловому 9-поверховому будинку. Постраждали двоє людей, ще одну особу вдалося врятувати.

Через влучання також зафіксовано значні руйнування та займання одно- і двоповерхових житлових будинків. Згоріли три автомобілі, пошкоджено лінію теплотраси.

Крім того, виникли пожежі у складській будівлі з харчовим обладнанням, ангарі з пшеницею та в адміністративній будівлі.

Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

На місці працювали 92 рятувальники та 21 одиниця техніки ДСНС, а також 7 представників і 2 одиниці техніки Асоціації добровільних пожежних України.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Було відомо про п'ятьох постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки в різних районах Одеси, адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

