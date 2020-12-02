Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду

Обрання голови Полтавської обласної ради на другий термін поспіль трапилося вперше. Що це: результат професійної роботи у минулій каденції чи політичні домовленості?

Обрання голови Полтавської обласної ради на другий термін поспіль трапилося вперше. Що це: результат професійної роботи у минулій каденції чи політичні домовленості?

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формує коаліції в облрадах, а хто там опиняється в опозиції. Черга дійшла до вивчення поствиборної ситуації, що склалася на Полтавщині.

Біленького пропонують – Біленького обирають

Минулого разу – у 2015 році – депутатам, аби обрати голову Полтавської облради, знадобилося чотири спроби. Під час двох перших кандидатуру Олександра Біленького не вносили. Та воно було й на краще. Вам би сподобалось, аби вас асоціювали з порушенням регламенту, безладом у депутатській залі, блокуванням трибуни двадцятьма молодиками у камуфляжній формі, які також вважають, що регламент порушили? До речі, де ці знавці регламентних процедур поділися потім – хтозна: може, вже цієї осені увійшли до новообраних депутатських корпусів різних рівнів, тому їхня присутність у залі засідань обласної ради цього разу була не такою помітною?

Та повернемося до подій п'ятирічної давнини. Про те, що подобається, а що ні Біленькому, тоді навряд чи хто замислювався – ще перед першим засіданням сесії облради сьомого скликання домовилися, що депутати дружно проголосують за кандидатуру представника "Батьківщини" Євгена Холода. Принаймні, представник "Свободи" Анатолій Ханко прямо у сесійній залі заявив, що їхня фракція голосуватиме за Холода, бо так домовилися Олег Тягнибок з Юлією Тимошенко. Однак карти сплутав БПП "Солідарність" (від якого тоді і потрапив до обласної ради Олександр Біленький), не розробивши відповідної стратегії. Від цієї політичної сили претендували очолити раду два депутати – Андрій Пісоцький та Петро Ворона. Свої голоси цим кандидатам віддали тоді депутати і Радикальної партії Олега Ляшка, але це не допомогло – на першому засіданні голови так і не обрали.

Не обрали його і на другому, хоч і розважилися тоді нівроку – безлад на засіданні панував знатний: за витівками новоспечених депутатів не дуже й помітно було, що кандидатурі Холода "Солідарність" протиставила нового кандидата – Геннадія Коваленка. Однак марно. І лише на третьому засіданні голову Полтавської облради у 2015-му таки обрали. Хоч і не з першої спроби, під час якої за посаду боролися уже Біленький і тодішній представник "УКРОПу" Сергій Соловей. Потрібної кількості голосів не набрав ні той, ні інший.

Але ще одна спроба голосування, нарешті, задовольнила усіх – і депутатів, і їхніх патронів: принаймні, на той час здавалося, що це так. У БПП кандидатури закінчилися (або інші не влаштовували Київ), тому Олександр Біленький продовжив боротися за крісло голови. Протиставили йому таких кандидатів, які би прогнозовано програли. І та ж таки "Свобода" віддала голоси за Біленького, а його заступниками стали ті ж вищезгадані Холод з "Батьківщини" і "свободівець" Ханко.

Чи-то такі неоднозначні вибори голови задали тон подальшій роботі ради, чи-то "пощастило" з персоналіями депутатів, та сьома каденція Полтавської облради для Олександра Біленького була непростою – політичні пристрасті там аж кипіли. А вже перед нинішніми виборами-2020 "Європейська солідарність" попрощалась з Біленьким.

Нова широка коаліція

"Дякую за ДОВІРУ!" – написав у Facebook після свого повторного обрання головою Полтавської обласної ради Біленький (за нього віддали свої голоси аж 71 депутат із 84-х можливих), тегнувши у дописі Олега Кулініча – голову депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді. То чи схожа нинішня ситуація на сюрприз?

За підсумками цьогорічних виборів до облради Полтавщини, саме партія "Довіра" отримала найбільше депутатських мандатів – 16. Далі за чисельністю фракцій партії розподілилися у такому доволі щільному порядку: "Слуга народу" (14 депутатів), "За майбутнє" (13), "Батьківщина"(12), ОПЗЖ (11), а також "Рідне місто" та "Європейська солідарність", які мають по 9 мандатів. І хоч склад облради цього разу оновився на 76%, та серед цього списку є і депутати попередніх скликань.

Отже, найбільше "багнетів" має "Довіра", але їхня кількість сама по собі ні на що не впливає: 16 із 84-х – число аж ніяк не визначальне. Виходить, нардеп Кулініч вміє домовлятися, як ніхто інший. Судіть самі: якими мають бути важелі впливу, щоб Юлія Тимошенко напередодні звільнила голову обласної організації "Батьківщини" Руслана Богдана нібито за відмову того голосувати за кандидатуру Біленького, а контролювати дії під час голосування представників ОПЗЖ до Полтави прибув нардеп Ілля Кива?

І хоч депутати мали право висувати своїх кандидатів на посаду голови, проте пропозиція була лише одна: депутат від "Довіри" Олег Діденко висунув кандидатуру Біленького. Отож, у бюлетені було лише дві графи: "Олександр Юрійович Біленький" і "Не підтримую жодного кандидата". Та і обговорення кандидатури було нетривалим і без критики – навіть запекла опонентка Біленького Ірина Степаненко з "Батьківщини" цього разу до нього не мала жодних претензій.

А ще під час голосування депутат від ОПЗЖ Олександр Алексюк повністю підтвердив, що "договорняки" напередодні першої сесії Полтавської облради восьмого скликання діють: вкинув до урни бюлетень, не поклавши його до конверта. Отже, від ідеї фотографувати бюлетень з галочкою ляльководи депутатів відмовились. І правильно: так одне й те саме фото може надійти від різних депутатів, а очікуваного результату не буде. Значно ефективніше ставити ті ж таки галочки різним кольором. Скажімо, депутати фракції "Слуга народу" ставили позначки ручками із ампулкою зеленого кольору, інші фракції обрали для себе інший колір або інші позначки – приміром, хрестики замість галочок.

Для чого такі складнощі? Аби і домовленості на бонуси перетворити, і безладу та "цирку" на засіданні уникнути. Бо отримає розрахунок посадами за дотримання домовленостей лише та фракція, яка прозвітує за свої голоси. Більше того, прозвітує предметно: якщо, аби отримати посаду голови тієї чи іншої комісії, обіцяли дати голоси всієї фракції за кандидата, а проголосували лише половина – контролю над постійною комісією ця фракція вже не отримає.

Зрештою, кістяк сформованої в облраді коаліції показало обрання заступників Біленького. Так, першим віце-спікером із запасом голосів (56 з 43 необхідних) став перший номер списку "Слуги народу", директор Полтавського юридичного інституту Олександр Лемешко. А просто заступниками голови облради обрали аж трьох: віцемера Полтави Олексія Чепурка (за цього представника партії "Рідне місто" проголосували 54 депутата), висуванку "Євросолідарності" Лілію Руроєву (отримала 52 голоси) та Олега Бєлоножка від "Батьківщини" (цього головлікаря ТОВ "РО Євромед" підтримали 56 колег).

Тобто відтепер обласна більшість складається із квінтету "Довіра" - "СН" - "Батьківщина" - "ЄС" - "Рідне місто", у якого разом – 60 "багнетів", чого більш ніж достатньо для продуктивної роботи цього представницького органу Полтавщини. Проте саме конкретні результати цієї роботи дуже швидко доведуть або міцність такого широкого коаліційного союзу, або його банальну ситуативність задля виконання кулуарних домовленостей щодо поділу вищенаведених ключових посад.