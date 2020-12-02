Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет

Избрание главы Полтавского областного совета на второй срок подряд случилось впервые. Что это: результат профессиональной работы в прошлой каденции или политические договоренности?

Избрание главы Полтавского областного совета на второй срок подряд случилось впервые. Что это: результат профессиональной работы в прошлой каденции или политические договоренности?

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. Очередь дошла до изучения поствыборной ситуации, которая сложилась на Полтавщине.

Биленького предлагают – Биленького выбирают

В прошлый раз – в 2015 году – депутатам, чтобы избрать главу Полтавского облсовета, понадобилось четыре попытки. Во время двух первых кандидатуру Александра Биленького не вносили. И оно было и к лучшему. Вам бы понравилось, чтобы вас ассоциировали с нарушением регламента, беспорядком в депутатском зале, блокированием трибуны двадцатью молодчиками в камуфляжной форме, которые также считают, что регламент нарушили? Кстати, где эти знатоки регламентных процедур делись потом – неизвестно: может, уже этой осенью вошли в новоизбранные депутатские корпуса разных уровней, поэтому их присутствие в зале заседаний областного совета в этот раз было не так заметно?

Но вернемся к событиям пятилетней давности. О том, что нравится, а что нет Биленькому, тогда вряд ли кто задумывался – еще перед первым заседанием сессии облсовета седьмого созыва договорились, что депутаты дружно проголосуют за кандидатуру представителя "Батькивщины" Евгения Холода. По крайней мере, представитель "Свободы" Анатолий Ханко прямо в сессионном зале заявил, что их фракция будет голосовать за Холода, потому что так договорились Олег Тягнибок с Юлией Тимошенко. Однако карты спутал БПП "Солидарность" (от которого тогда и попал в областной совет Александр Биленький), не разработав соответствующей стратегии. От этой политической силы претендовали возглавить совет два депутата – Андрей Песоцкий и Петр Ворона. Свои голоса этим кандидатам отдали тогда депутаты и Радикальной партии Олега Ляшко, но это не помогло – на первом заседании главу так и не избрали.

Не избрали его и на втором, хоть и развлеклись тогда нормально – беспорядок на заседании царил знатный: за выходками новоиспеченных депутатов не очень и заметно было, что кандидатуре Холода "Солидарность" противопоставила нового кандидата – Геннадия Коваленко. Однако бесполезно. И лишь на третьем заседании главу Полтавского облсовета в 2015-м таки выбрали. Хоть и не с первой попытки, во время которой за должность боролись уже Биленький и тогдашний представитель "УКРОПа" Сергей Соловей. Нужного количества голосов не набрал ни тот, ни другой.

Но еще одна попытка голосования, наконец, удовлетворила всех – и депутатов, и их патронов: по крайней мере, на то время казалось, что это так. В БПП кандидатуры закончились (или другие не устраивали Киев), поэтому Александр Биленький продолжил бороться за кресло главы. Противопоставили ему таких кандидатов, которые бы прогнозируемо проиграли. И та же "Свобода" отдала голоса за Биленького, а его заместителями стали те же вышеупомянутые Холод из "Батькивщины" и "свободовец" Ханко.

Или неоднозначные выборы главы задали тон дальнейшей работе рады, или "повезло" с персоналиями депутатов, но седьмая каденция Полтавского облсовета для Александра Биленького была непростой – политические страсти там кипели. А уже перед нынешними выборами-2020 "Европейская солидарность" попрощалась с Биленьким.

Новая широкая коалиция

"Благодарю за ДОВЕРИЕ!" – написал в Facebook после своего повторного избрания главой Полтавского областного совета Биленький (за него отдали свои голоса аж 71 депутат из 84-х возможных), тегнув в заметке Олега Кулинича – главу депутатской группы "Довира" в Верховной Раде. Но похожа ли нынешняя ситуация на сюрприз?

По итогам нынешних выборов в облсовет Полтавщины, именно партия "Довира" получила больше всего депутатских мандатов – 16. Далее по численности фракций партии распределились в таком довольно плотном порядке: "Слуга народа" (14 депутатов), "За майбутне" (13), "Батькивщина"(12), ОПЗЖ (11), а также "Ридне мисто" и "Европейская солидарность", которые имеют по 9 мандатов. И хоть состав облсовета на этот раз обновился на 76%, среди этого списка есть и депутаты предыдущих созывов.

Итак, больше всего "штыков" имеет "Довира", но их количество само по себе ни на что не влияет: 16 из 84-х – число отнюдь не определяющее. Получается, нардеп Кулинич умеет договариваться, как никто другой. Судите сами: какими должны быть рычаги влияния, чтобы Юлия Тимошенко накануне освободила главу областной организации "Батькивщины" Руслана Богдана якобы за отказ того голосовать за кандидатуру Биленького, а контролировать действия во время голосования представителей ОПЗЖ в Полтаву прибыл нардеп Илья Кива?

И хотя депутаты имели право выдвигать своих кандидатов на пост председателя, однако предложение было только одно: депутат от "Довиры" Олег Диденко выдвинул кандидатуру Биленького. Итак, в бюллетене было только две графы: "Александр Юрьевич Биленький" и "Не поддерживаю ни одного кандидата". Да и обсуждение кандидатуры было непродолжительным и без критики – даже непримиримая оппонентка Биленького Ирина Степаненко из "Батькивщины" на этот раз к нему не имела никаких претензий.

А еще во время голосования депутат от ОПЗЖ Александр Алексюк полностью подтвердил, что "договорняки" в преддверии первой сессии Полтавского облсовета восьмого созыва действуют: вбросил в урну бюллетень, не положив его в конверт. Итак, от идеи фотографировать бюллетень с галочкой кукловоды депутатов отказались. И правильно: так одно и то же фото может поступить от разных депутатов, а ожидаемого результата не будет. Значительно эффективнее ставить те же галочки разным цветом. Скажем, депутаты фракции "Слуга народа" ставили отметки ручками с ампулкою зеленого цвета, другие фракции избрали для себя другой цвет или другие отметки – к примеру, крестики вместо галочек.

Для чего такие сложности? Чтобы и договоренности на бонусы превратить, и беспорядка и "цирка" на заседании избежать. Потому что получит расчет должностями за соблюдение договоренностей лишь та фракция, которая отчитается за свои голоса. Более того, отчитается предметно: если, чтобы получить должность главы той или иной комиссии, обещали дать голоса всей фракции за кандидата, а проголосовала только половина – контроля над постоянной комиссией эта фракция уже не получит.

В конце концов, костяк сформированной в облсовете коалиции показало избрание заместителей Биленького. Так, первым вице-спикером с запасом голосов (56 из 43 необходимых) стал первый номер списка "Слуги народа", директор Полтавского юридического института Александр Лемешко. А просто заместителями главы облсовета избрали троих: вице-мэра Полтавы Алексея Чепурка (за этого представителя партии "Ридне мисто" проголосовали 54 депутата), выдвиженку "Евросолидарности" Лилию Руроеву (получила 52 голоса) и Олега Белоножка от "Батькивщины" (этого главврача ООО "РО Евромед" поддержали 56 коллег).

То есть отныне областное большинство состоит из квинтета "Довира" - "СН" - "Батькивщина" - "ЕС" - "Ридне мисто", у которого вместе – 60 "штыков", чего более чем достаточно для продуктивной работы этого представительного органа Полтавщины. Однако именно конкретные результаты этой работы очень быстро доведут или прочность такого широкого коалиционного союза, или его банальную ситуативность ради выполнения кулуарных договоренностей относительно разделения вышеприведенных ключевых должностей.