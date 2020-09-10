Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська

У Донецькій області на підконтрольній території Україні Слов'янськ є третім містом за чисельністю населення. У 2014 році він став опорною точкою українсько-російської війни, а його колишній мер Неля Штепа через звинувачення у колабораціонізмі отримала загальнонаціональну популярність

У Донецькій області на підконтрольній території Україні Слов'янськ є третім містом за чисельністю населення. У 2014 році він став опорною точкою українсько-російської війни, а його колишній мер Неля Штепа через звинувачення у колабораціонізмі отримала загальнонаціональну популярність

Фото: Facebook

RegioNews розбирався, хто і як готується на виборах-2020 отримувати довіру жителів Слов'янська, який шість років тому став символом звільнення Донбасу - першим містом, яке українська армія звільнила від окупантів.

Сьогодні обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа має цілком реальні шанси знову очолити багатостраждальне місто. Разом з нею ще кілька кандидатів претендують на те, щоб пройти, як мінімум, у другий тур. В цьому відношенні Слов'янськ може стати ареною найзапеклішої сутички на пост градоначальника у всьому регіоні.

Єдина "слуга"-кандидат

На своєму з'їзді 31 серпня президентська партія "Слуга народу" представила єдиного кандидата на пост мера в Донецькій області. У крісло градоначальника Слов'янська партія монобільшості висунула 45-річну жінку-підприємця Ольгу Алтуніну. Ця бізнесвумен в місті досить відома: вона депутат міськради (раніше представляла партію "Самопоміч"), заступник директора Донбаського інституту техніки та менеджменту, а також представник фонду Джорджа Сороса "Відродження".

Але попри активну кампанію і підтримку правлячої партії, шансів у Алтуніної переміститися в крісло господаря стотисячного міста, прямо скажемо, небагато. Хоча це не означає, що вона, беручи участь в кампанії, витрачає енергію і гроші даремно. Швидше за все "зелена" кандидатка хоче отримати необхідну розкрутку, щоб на наступних виборах до Верховної Ради балотуватиметься в народні депутати. Та й шанси Алтуніної провести свою фракцію від "Слуги народу" до міськради Слов'янська цілком реальні.

Як "ексрегіонали" стали принциповими супротивниками

Хороші шанси якщо не на перемогу, то, як мінімум, на вихід у другий тур має чинний мер Слов'янська Вадим Лях. Навесні 2014 року він був депутатом Слов'янської міськради і його також звинувачували в пособництві сепаратизму. На сесії міськради 28 квітня 2014 року він голосував за створення так званої "Слов'янської народної дружини", яка пізніше посприяла окупації міста, а також за проведення референдуму про незалежність ДНР". Проте офіційні звинувачення Ляху так і не були пред'явлені. У 2015 році він виграв вибори мера міста, представляючи "Опозиційний блок". За іронією долі, Лях переміг, максимально експлуатуючи ім'я своєї головної сьогоднішньої конкурентки. З гаслом "Любити Слов'янськ як Неля" він набрав 52% голосів виборців.

Мер вважається міцним господарником, і хоч сьогодні Слов'янськ навряд чи можна назвати успішним прикладом децентралізації в області, але певних результатів йому все-таки вдалося досягти. У всякому разі, Лях разом зі Штепою - в лідерах претендентів на вихід у другий тур. Втім, чи зможе Лях довести, що він буде вже не просто "як Неля" любити Слов'янськ, а ще на порядок сильніше? Адже фаворитом перегонів все ж вважається сама Штепа. Причому багато жителів Слов'янська вважають, що роки її довоєнного управління були цілком позитивними для розвитку міста. Серед жителів міста стійка думка, що звинувачення Штепи в сепаратизмі були надуманими, і з неї просто зробили цапа відбувайла, і тому градоначальниця в одній особі стала відповідальною за масове зрадництво місцевої влади і правоохоронних органів навесні-влітку 2014 року.

Символ реваншу

Нагадаємо коротко фабулу звинувачень проти Штепи в сепаратизмі. Її заарештували 13 липня 2014 року за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. На суді ексмер пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, в полоні у бойовиків її били, а інтерв'ю для російських видань були зроблені "під дулом автомата". У 2017 році Штепу звільнили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини визначив, що Україна повинна виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро як компенсацію судових витрат. Але досі справа Штепи, яку звинувачують за частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і частини 1 статті 258-3 (створення терористичної групи) знаходиться в харківському суді. А 8-го вересня рекламні бігборди Нелі Штепи в Слов'янську, невідомі "доповнили" написами "русіш швайне" і "12.04. ніколи" (дата захоплення міста бандою Ігоря Гіркіна).

Ще рік тому на парламентських виборах 2019 рік Штепа була кандидатом в народні депутати від ОПЗЖ. Однак зараз на пост мера її висунула Партія миру і розвитку". Злі язики стверджують, що Штепа не зійшлася характерами з куратором ОПЗЖ в регіоні, нардепом Наталією Королевською.

Як би то не було, у Штепи непогані шанси на перемогу. Однак для президентської "Слуги народу" виграш колишньої "регіоналки" може стати ще одним ударом по іміджу партії. Адже для всієї України перемога Штепи може стати символом реваншу проросійських сил, і політична відповідальність за це лежатиме не лише на "слуг", але і особисто на президента Володимира Зеленського.

Хто на задвірках

Також в обоймі претендентів на мерську посаду йде депутат Слов'янської міськради (ОПЗЖ) і голова правління ПАТ "Слов'янський машинобудівний завод" Павло Придворов. На виборах у Верховну Раду він був довіреною особою Юрія Солода - чоловіка Королевської, який став у підсумку нардепом на місцевому мажоритарному окрузі.

Може взяти участь у виборах і народний депутат минулого скликання Олег Недава, що входить у фракцію БПП. Нагадаємо, що цей нардеп отримав загальнонаціональну популярність після знаменитого прохання Ірини Луценко, зверненої до нього в Раді: "Олег, винеси козла". Шанси стати мером у Недави мінімальні, але провести в міськраду кілька депутатів від партії "Наш край" він цілком у змозі.

Тим часом битва за право керувати Слов'янськом, швидше за все, пройде в два тури. А пройти до міськради найвищі шанси мають кандидати від ОПЗЖ, "Оппоблока", "Слуги народу" і "Нашого краю".