Штепа и другие: кто станет новым мэром Славянска

В Донецкой области на подконтрольной Украине территории Славянск является третьим городом по численности населения. В 2014 году он стал опорной точкой украинско-российской войны, а его бывший мэр Неля Штепа из-за обвинений в колаборационизме получила общенациональную известность

В Донецкой области на подконтрольной Украине территории Славянск является третьим городом по численности населения. В 2014 году он стал опорной точкой украинско-российской войны, а его бывший мэр Неля Штепа из-за обвинений в колаборационизме получила общенациональную известность

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RegioNews разбирался, кто и как готовится на выборах-2020 получать доверие жителей Славянска, который шесть лет назад стал символом освобождения Донбасса - первым городом, который украинская армия освободила от российских оккупантов.

Сегодня обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа имеет вполне реальные шансы вновь возглавить многострадальный город. Вместе с ней еще несколько кандидатов претендуют на то, чтобы пройти, как минимум, во второй тур. В этом отношении Славянск может стать ареной самой ожесточенной схватки на пост градоначальника во всем регионе.

Единственная "слуга"-кандидат

На своем съезде 31 августа президентская партия "Слуга народа" представила единственного кандидата на пост мэра в Донецкой области. В кресло градоначальника Славянска партия монобольшинства выдвинула 45-летнюю предпринимательницу Ольгу Алтунину. Эта бизнесвумен в городе достаточно известна: она депутат горсовета (ранее представляла в партию "Самопомич"), заместитель директора Донбасского института техники и менеджмента, а также представитель фонда Джорджа Сороса "Відродження".

Но несмотря на активную кампанию и поддержку правящей партии, шансов у Алтуниной переместиться в кресло хозяина стотысячного города, прямо скажем, немного. Хотя это не значит, что она, участвуя в кампании, расходует энергию и деньги понапрасну. Скорее всего "зеленая" кандидатка хочет получить необходимую раскрутку, чтобы на следующих выборах в Верховную Раду баллотироваться в народные депутаты. Да и шансы Алтуниной провести свою фракцию от "Слуги народа" в горсовет Славянска вполне реальны.

Как экс-"регионалы" стали принципиальными противниками

Хорошие шансы если не на победу, то, как минимум, на выход во второй тур имеет действующий мэр Славянска Вадим Лях. Весной 2014 года он был депутатом Славянского горсовета и его также обвиняли в пособничестве сепаратизму. На сессии горсовета 28 апреля 2014 года он голосовал за создание так называемой "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение "референдума о независимости ДНР". Однако официальные обвинения Ляху так и не были предъявлены. В 2015 году он выиграл выборы мэра города, представляя "Оппозиционный блок". По иронии судьбы, Лях победил, максимально эксплуатируя имя своей главной сегодняшней конкурентки. С лозунгом "Любить Славянск как Неля" он набрал 52% голосов избирателей.

Мэр считается крепким хозяйственником, и хоть сегодня Славянск вряд ли можно назвать самым успешным примером децентрализации в области, но определенных результатов ему все-таки удалось достичь. Во всяком случае, Лях вместе со Штепой - в лидерах претендентов на выход во второй тур. Впрочем, сможет ли Лях доказать, что он будет уже не просто "как Неля" любить Славянск, а еще на порядок сильнее? Ведь фаворитом мэрской гонки все же считается сама Штепа. Причем многие жители Славянска считают, что годы ее довоенного управления были вполне позитивными для развития города. Среди славянцев устойчиво мнение, что обвинения Штепы в сепаратизме были надуманными, и из нее просто сделали козла отпущения, в котором градоначальница в одном лице стала ответственной за массовое предательство местных властей и правоохранительных органов весной-летом 2014 года.

Символ реванша

Напомним вкратце фабулу обвинений против Штепы в сепаратизме. Ее арестовали 13 июля 2014 год по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На суде экс-мэр объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у боевиков ее били, а интервью для российских изданий были сделаны "под дулом автомата". В 2017 году Штепу освободили из следственного изолятора под домашний арест.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек. Но до сих пор дело Штепы, которую обвиняют по части 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы) находится в харьковском суде. А 8 сентября рекламные бигборды Нели Штепы в Славянске, неизвестные "дополнили" надписями "русіш швайне" и "12.04. ніколи" (дата захвата города бандой Игоря Гиркина).

Еще год назад на парламентских выборах 2019 год Штепа была кандидатом в народные депутаты от ОПЗЖ. Однако сейчас на пост мэра ее выдвинула "Партия мира и развития". Злые языки утверждают, что Штепа не сошлась характерами с куратором ОПЗЖ в регионе, нардепом Натальей Королевской.

Как бы то ни было, у Штепы неплохие шансы на победу. Однако для президентской "Слуги народа" выигрыш бывшей "регионалки" может стать еще одним ударом по имиджу партии. Ведь для всей Украины победа Штепы может стать символом реванша пророссийских сил, и политическая ответственность за это будет лежать не только на "слугах", но и лично на президенте Владимире Зеленском.

Кто на задворках

Также в обойме претендентов на мэрский пост идет депутат Славянского горсовета (ОПЗЖ) и председатель правления ПАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов. На выборах в Верховную Раду он был доверенным лицом Юрия Солода - мужа Королевской, ставшим в итоге нардепом на местном мажоритарном округе.

Может принять участие в выборах и народный депутат прошлого созыва Олег Недава, входящий во фракцию БПП. Напомним, что этот нардеп получил общенациональную известность после знаменитой просьбы Ирины Луценко, обращенной к нему в Раде: "Олег, вынеси козла". Шансы стать мэром у Недавы минимальные, но провести в горсовет несколько депутатов от партии "Наш край" он вполне в состоянии.

Тем временем, битва за право управлять Славянском, скорее всего, пройдет в два тура. А пройти в горсовет самые высокие шансы имеют кандидаты от ОПЗЖ, "Оппоблока", "Слуги народа" и "Нашего края".