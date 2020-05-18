Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал

Скандальный застройщик и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар так усердно пытается не дать вытолкать себя с "жирного" строительного рынка столицы, что не пожалел $7 млн на запуск нового киевского телеканала

Фото: https://www.facebook.com/stolar.vadim

Скандальный застройщик и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар так усердно пытается не дать вытолкать себя с "жирного" строительного рынка столицы, что не пожалел $7 млн на запуск нового киевского телеканала

На прошлой неделе народный депутат от ОПЗЖ, бизнесмен и скандально известный столичный застройщик Вадим Столар подтвердил слухи о том, что это он инвестирует деньги в новый городской телеканал Kyiv.live. Над запуском этой осенью очередного информационного канала уже работает телепродюсер Алексей Семенов, который с июня прошлого года возглавил информационный холдинг нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – так называемый "медведчуковский пул" телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK). Ранее Семенов, запускавший и перезапускавший каналы 112 Украина, NewsOne и Прямой, называл минимальную сумму инвестиций для такого стартапа – $7 млн. По словам продюсера, у инвестора есть планы запустить всеукраинскую сеть телеканалов в городах-миллионниках, и в таком случае объем капиталовложений вырастет в разы.

Чтобы понять, для чего миллионеру Столару собственная сеть телеканалов и откуда у него сотни миллионов гривен на заведомо дотационный проект, нужно пролить свет на темное прошлое и заглянуть в неясное будущее столичного застройщика, которого еще недавно называли "серым кардиналом" Киева. Но прежде чем окружить мэра Виталия Кличко своими людьми и стать вторым человеком в городе, Вадим Столар прошел долгий путь политического конъюнктурщика, который меняет партии на каждых выборах. Пока Кличко еще выступал на ринге, Столар успел побывать депутатом облсовета от Нашей Украины Ющенко, поработать с "молодой командой" Черновецкого и даже стать нардепом от Партии регионов Януковича. Столар как политик от бизнеса всегда становился на сторону власти.

В этом секрет его непотопляемости и безнаказанности. Благодаря близости к власти Столару всегда сходили с рук скандальные застройки и сомнительные проекты на рынке столичной недвижимости, к которым были причастны его компании, бизнес-партнеры и родственники. Большим скандалом обернулся проект Столара и его бизнес-партнера Вагифа Алиева по строительству торгово-офисного центра рядом со станцией метро "Театральная", который в результате давления киевлян отдали под Музей Киева. Также семья Столара причастна к печально известной застройке на Никитской Слободке (мать нардепа была совладелицей, а отец – директором фирмы "Майк", на которую выводилась земля под указанное строительство). Кроме того, на счет Вадима Столара разные издания описывают якобы хищение 55 миллионов евро из "Конверсбанка", якобы попытки обанкротить и "отжать" столичный банк "Крещатик", а также поставки некачественного дизельного топлива для Госрезерва по завышенным ценам.

Но самый громкий скандал, о которой слышала вся Украина, произошел еще в середине 2000-тых. По информации издания "Наші гроші", Вадим Столар был причастен к масштабной строительной пирамиде "Элита-Центр", поскольку в то время молодой бизнесмен был совладельцем одной из связанных компаний – ООО "Элита-будинвест". Во время расследования причастность Столара была установлена следствием, но сам он проходил по этому делу только как свидетель.

"Как нам известно, Вадим Столар не ограничивался одной лишь компанией "Элита-Центр" и был причастен ко многим сомнительным киевским застройкам. Например, строительство ЖК "Солнечная ривьера" на Никольской Слободке и резонансное строительство возле станции метро "Театральная". Вместе с одиозным Вячеславом Супруненко (бывшим зятем Леонида Черновецкого) Столар причастен к захвату и попытке застройки сквера памяти Небесной сотни", – писали в 2016 году обманутые вкладчики "Элита-Центра" в обращении к президенту Порошенко и генпрокурору Шокину, требуя задержать Столара и пересмотреть его процессуальный статус. Но слова жертв строительной пирамиды "Элита-Центр", которые "считают самого Столара аферистом, который нажился на их беде", так и не были услышаны.

Это и не удивительно. К тому времени депутат Киевсовета Вадим Столар уже два года был на вершине – в неофициальном статусе "серого кардинала" Киева и близкого соратника нового мэра Виталия Кличко. После местных выборов 2015 года Столар был буквально руками и ушами мэра, а в 2017 году сам Кличко уже не стеснялся вместе отдыхать в ресторанах и летать на одном чартере в Европу со Столаром и другим одиозным нардепом-девелопером – собственником "Укрбуда" Максимом Микитасем. "Управляет Киевом на самом деле непубличный человек без всякой должности в КМДА – Вадим Столар. Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко, что и где он должен делать", – писал о влиянии киевского "смотрящего" Столара журналист Юрий Бутусов. В будущем связанные со Столаром и Микитасем компании выиграют тендер и попытаются освоить многомиллионный бюджет на реконструкцию Шулявского моста.

Обстоятельства изменились не в пользу Столара после прихода к власти ЗеКоманды, которая руками Андрея Богдана решила подвинуть Кличко с должности главы КГГА. А чтобы не повторить судьбу Микитася и укрыться от уголовного преследования депутатским мандатом, Столар снова "переобулся" – на этот раз он пошел под бело-голубое крыло "двуглавого орла" Медведчука-Рабиновича. Будучи уже депутатом от ОПЗЖ, Вадим Столар сумел договориться со вчерашними оппонентами из окружения Зеленского – экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом и его близким другом Андреем Вавришем. Ранее собственник строительной компании SAGA Development Вавриш обвинял Столара в организации коррупционных схем на рынке столичной недвижимости. Но потом все затихло. Вероятно, результатом этой новой "дружбы" стал один из последних кейсов Столара – получение компанией ООО "Укржитлобуд" разрешения на высотную застройку парковки возле дворца "Украина" в центре Киева.

Но уже в этом году ситуация для Столара снова поменялась в худшую сторону. После отставки Богдана влияние их тандема с Вавришем заметно ослабело, и на "жирном" рынке киевской недвижимости появились новые "игроки" с еще большими аппетитами, чем у Богдана с Вавришем. По информации "Главкома", в обмен на то, что вопрос об отставке главы КГГА будет снят и Кличко оставят в покое до выборов, контроль над строительным рынком столицы перешел к людям нового главы Офиса Президента Андрея Ермака и его кума – народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

"Сразу после прихода на Банковую, Ермак проявил особый интерес к киевской теме. Этому есть объяснение. Свою карьеру в бизнесе нынешний глава Офиса Президента начинал как киевский "МАФовик", то есть он имел неплохой бизнес на киосках… Теперь перед Ермаком открылись значительно большие возможности, и в этом ему активно помогают Денис Комарницкий и Сергей Кучер", – пишет журналист "Главкома", отмечая, что благодаря влиянию и договоренностям Ермака, для Комарницкого и Кучера открылся режим особого содействия в Киевсовете, без которого невозможно получить землю под строительство. Опираясь на своего покровителя в лице главы Офиса Президента, "группа Ермака" уже пытается вывести из игры бывших союзников-конкурентов Вавриша и Столара, чтобы подмять под себя весь строительный рынок столицы.

Очевидно, Столар понимает, что при таком раскладе новые строительные проекты в Киеве ему не светят, а одного депутатского значка будет мало для защиты "нажитого непосильным трудом". Поэтому и решился выложить несколько миллионов долларов в заведомо неприбыльный проект городского телеканала Kyiv.live под руководством медиа-менеджера "медведчуковского пула" Семенова. С одной стороны, команде ОПЗЖ не помешает еще одна медийная площадка в столице ближе к местным выборам, а с другой – городской телеканал будет для Столара не лишним козырем для переговоров с любой властью в столице и, возможно, в других крупных городах. Правда, свой канал, а тем более сеть телеканалов – удовольствие не из дешевых, но говорят, что у Столара денег не меньше, чем амбиций сохранить за собой неофициальный статус "серого кардинала" Киева. И ему абсолютно не важно, кто в это время будет при власти.