"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком

11 марта в Северодонецке произошло если не судьбоносное, то как минимум очень важное для города событие: 16 депутатов городского совета лишились своих полномочий

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11 марта в Северодонецке произошло если не судьбоносное, то как минимум очень важное для города событие: 16 депутатов городского совета лишились своих полномочий

Городская избирательная комиссия отозвала депутатское большинство из группы "Северодончане" Игоря Буткова. Все отозванные депутаты зашли в горсовет по квотам "Оппозиционного блока".

Это стало логичным и ожидаемым шагом в веренице локальных схваток за власть в Северодонецке между группой депутата Буткова и так называемой командой нардепа Сергея Шахова.

С попеременным успехом стороны конфликта теснили друг друга в борьбе за депутатское большинство и мэрское кресло и теперь, спустя пять лет после предыдущих выборов, Шахов нанес Буткову очень болезненный и опасный удар, который вполне способен вывести бутковскую команду из гонки. Подробнее о войне "имени Шахова – Буткова" можно прочитать здесь.

Сторона Буткова публично поражения не признает и утверждает, что эта неудача на "фронте" - временная.

По словам зама и.о. мэра Вячеслава Ткачука (команда Буткова) Алексея Светикова, перед отзывом 16 депутатов "Оппоблока" сначала отозвали четверых депутатов из "Нашего края", которых не заместили следующие по списку за ними однопартийцы.

"Таким образом на сегодняшний день в Северодонецком городском совете осталось 16 депутатов из 36 списочного состава", - сообщил он.

Светиков утверждает, что созвать сессию горсовета и заместить отозванных депутатов следующими по списку теперь невозможно. Чиновник ссылается на 36 и 49 статьи Закона Украины "О местном самоуправлении".

"Полномочия депутата начинаются с момента официального объявления территориальной избирательной комиссией на сессии решения о признании полномочий депутата. Увы, сессию созвать теперь невозможно, а значит новые депутаты в полномочия не вступят… Невозможно теперь также уволить с должности секретаря городского совета Вячеслава Ткачука, это опять-таки может сделать только сессия городского совета", - считает Светиков.

При этом чиновник уверен, что отозванных депутатов восстановят в статусе через суд, а соответствующие иски уже поданы в Луганский окружной административный суд.

Но, как справедливо возразили пользователи соцсетей в комментариях к постам Светикова, остается непонятным, что именно будут оспаривать в суде – решение политической партии об отзыве, или решение избиркома.

Интересно также то, что в свою очередь заместитель главы избиркома Дмитрий Шарко, который и проводил саму процедуру отзыва депутатов, уверен, что собрать сессию – не проблема и приводит совсем другие цифры.

"Всего в Северодонецком горсовете 36 депутатов. 16 - отозваны, 20 депутатов вполне достаточно для продуктивной работы. Город однозначно не будет парализован", - говорит Шарко и обещает, что следующим этапом реализуют замещение депутатов следующими в списках, которые предоставлялись на выборах в 2015 году.

Сейчас всех интересует только один вопрос: удастся ли Буткову прийти в себя после такого нокдауна от Шахова. Судя по сообщениям его супруги, также отозванного депутата, настроения в команде Буткова отнюдь не победоносные.

Также у себя на странице Буткова сокрушается о том, что местный оппоблок отозвал своих верных депутатов без объяснений и не может понять, чем при этом руководствовались партийные боссы.

Впрочем, ни для кого из северодончан не секрет, что после раскола Оппоблока на "Оппозиционную платформу – За жизнь" Бойко, Левочкина и Рабиновича и "Оппозиционный блок – партию мира и развития" Колесникова и Новинского чета Бутковых проявляла симпатию именно к бойковской "ветке".

Стоит также отметить, что на парламентских выборах летом 2019 года Бутковы собирались баллотироваться по спискам ОПЗЖ, но договориться с этой политсилой у них так и не получилось.

Поэтому рассматривать сообщение Елены Бутковой о неизвестных мотивах отзыва "Оппоблоком" своих депутатов нужно именно в контексте упомянутых политических симпатий.

Так или иначе, отзыв депутатов – беспрецедентен для всей страны, потому что ни в одном из городов ни одна громада теми или иными методами не смогла добиться отзыва такого количества депутатов.

Безусловно, эта ситуация выгодна правящей президентской партии "Слуга народа". Теперь представляющий интересы "Слуг" в регионе глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сможет беспрепятственно требовать и получить управление над городской ВГА в Северодонецке, о чем он неоднократно говорил раньше. Препятствий для того, чтобы Северодонецк возглавил представитель президентской политсилы, практически не осталось.