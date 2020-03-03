Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині

Уже зовсім скоро на українців чекатимуть чергові вибори із традиційними бордами та кандидатами на них, що вкотре обіцятимуть зміни на краще

Фото: flickr

Уже зовсім скоро на українців чекатимуть чергові вибори із традиційними бордами та кандидатами на них, що вкотре обіцятимуть зміни на краще

Наймасовіша у Верховній Раді, але ще не у місцевих, партія "Слуга народу" однозначно хоче взяти цей останній рубіж, аби стати повноправною партією влади.

Але і досі жодної інформації ані про склад обласного, ані про склад міського осередків партії на Миколаївщині немає. Невідомі навіть імена майбутніх кандидатів від пропрезидентської партії у місцеві ради.

Така таємничість може свідчити лише про одне – процеси формування майбутніх представників місцевої влади відбуваються не публічно.

Чому "Слуги народу" на Миколаївщині ніяк не домовляться

Вочевидь, після призначення головою облдержадміністрації немісцевого Олександра Стадніка, саме і мали розпочатись процеси формування нової команди для управління областю. Та через те, що призначення його затягнулось на кілька місяців, процес формування миколаївської "Зе-команди" відтермінували.

Одразу після призначення на посаду Стаднік вирішив зробити все, аби депутати звільнили голову обласної ради, яка називала Зеленського малоросом. Попри це вона і досі на своїй посаді, а ось стосунки у нового губернатора із багатьма обласними депутатами, які могли б увійти до нової команди, не склалися.

Однопартієць Стадніка, депутат-мажоритарник з Миколаївщини Ігор Копитін навіть публічно заявив, що в Києві не цілком задоволені роботою нового очільника області в плані формування команди, мовляв, очікували більшого.

Бензину в багаття підлив ще й той факт, що на місцевих виборах в ОТГ представники "слуги народу" з тріском провалились, віддавши перемогу "Нашому краю".

Авторитет Стадніка стрімко йде вниз

Уже зараз, ближче до весни, почала з’являтись інформація, що в Києві таки відмовились від ідеї формування команди навколо голів ОДА. За інформацією різних джерел, керівництво партії вирішило призначити в кожну область "смотрящих", котрі і будуть курувати процеси формування і подальшого піару місцевого осередку.

Читайте також: досьє Олександр Стаднік

Миколаївська область в цьому випадку отримає дуже впливового куратора в особі голови фракції в парламенті Давида Арахамії. Поки невідомо, чи працюватиме Арахамія та миколаївські мажоритарники зі Стадніком, чи без нього, але достеменно відомо, що роль губернатора звели до мінімуму.

Хто є хто серед пропрезидентських мажоритарників з Миколаївщини

Тут варто кілька слів сказати і про інших дійових осіб – саме нардепів-мажоритарників. Їх всього шість: уже згаданий Копитін, Олександри Пасічний та Гайду, Артем Чорноморов, Максим Дирдін та Ігор Негулевський.

Приміром Олександр Гайду до виборів часто "світився" в компанії людей скандального бізнесмена Дмитра Фірташа, під час виборів записував пафосні відео, де розстрілював корупцію з дробовика та АК, а коли його запитали про проблеми виборчого округу, то той зміг випалити лише поспішне "дороги і собаки".

Прізвище Максима Дирдіна частково згадувалось як адвоката колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова у кримінальній справі про фатальний для "режиму" Януковича розгін Майдану 30 листопада 2013. А до влади його привів тато-бізнесмен і місцевий депутат від БПП, який є власником впливового в Первомайську підприємства ПРАТ "САНТА УКРАЇНА".

Артем Чорноморов став героєм відео, де говорить дівчині в нічному клубі: "А у вас не знайдеться пот*ахатись?". Відео з’явилося ще задовго до того, як Чорноморов вирішив іти в нардепи, і було опубліковано у нього на сторінці забороненої нині соцмережі "ВКонтакте". Також Чорноморова звинувачували в тому, що він на одному зі засідань Ради доволі грубо відповів своєму колезі-нардепу Ахтему Чийгозу, який встиг "посидіти" в російських казематах. Так, Чийгоз якось попрохав Чорноморова посунутись і дати йому вийти, проте це не дуже сподобалось "слузі народу", який почав "бурчати". В свою чергу інші депутати попросили Чорноморова бути більш ввічливим з людиною, яка відсиділа в російських тюрмах, на що депутат, наче б то відповів: "Дуже за нього радий".

Ігоря Копитіна деякі депутати Миколаївської обласної ради взагалі звинувачують у тому, що він намагається, "працевлаштувати" свого брата на посаду директора "Миколаївського міжнародного аеропорту". Сам Копитін, звісно, все заперечує, проте брат його на своїй сторінці в Фейсбук не втомлюється критикувати нинішнього директора аеропорту Федіра Барну.

А от Ігоря Негулевського й зовсім називали "прем’єр-міністром" Казантипу. Він пройшов до Ради, спекулюючи на головній проблемі регіону – жахливого стану доріг, записував відео, де порівнював депутатів із баранами. Ну а тепер компанії, пов’язані з ним, віддають відразу 7 тендерів на експлуатаційне утримання доріг області, загальна сума яких досягає майже 20 млн гривень, а сам він дуже емоційно їсть яблука у Верховній Раді.

Ще одним вартим уваги депутатом є Олександр Пасічний. У свій час він непогано реалізував себе як бізнесмена, його компанія є офіційним регіональним дистриб’ютором продукції брендів "Рудь" та "Три ведмеді". На час передвиборчої кампанії Пасічний займав посаду голови Федерації футболу Миколаївської області. До слова, тут він трішки вляпався у скандал, коли фактично використовував свої посадові можливості. В одному з матчів Кубку вуличного футболу міста під егідою ФФУ арбітри турніру чомусь були одягнені у футболки, на яких було написано "Зе! Депутат Слуга народу Олександр Пасічний Округ №127".

Продана мажоритарщина

Варто нагадати і про команду, яка привела до влади сьогоднішніх депутатів до Ради. Ще від звістки, коли Володимир Зеленський заявив про свій намір балотуватись у президенти (це було під Новий 2019 рік), у місті почались процеси формування команди волонтерів "Зе". Однією із найпомітніших фігур у цьому плані став Олександр Розумний. Саме він був координатором штабу партії в Миколаєві. У цьому штабі, окрім всього, велися розмови і про кандидатури майбутніх мажоритарників.

Та й тут не обійшлося без ексцесів. Напередодні виборів до парламенту, одна з волонтерок штабу Ірина Балясна у себе на сторінці в Фейсбук написала, що всі обласні кандидати "Слуги народу" по мажоритарці отримали свої місця за гроші. За її словами волонтери та члени команди пропонували двох кандидатів по округам в місті (одним із яких був якраз Розумний), проте їм відмовили, мотивувавши це тим, що місця коштують значних грошей. Розповідав про це волонтерам все той же Розумний, який наче б то був дуже розчарований через таку ситуацію.

Проте розчарування, напевно, швидко минуло, і уже зараз Олександр Розумний працює помічником депутата-мажоритарника Гайду.

Підпсовані перспективи пропрезидентської партії

Варто також зазначити, що миколаївські "слуги народу" заробили собі кілька балів антирейтингу ще на президентських виборах, коли заборгували членам виборчих дільниць в одному з районів приблизно 70 тисяч гривень. Коментувати цей епізод навіть довелось спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, котрий порадив своїм миколаївським колегам таки заплатити людям гроші за роботу.

І попри все це важливо відзначити, що Миколаївщина на виборах віддала більше 80% голосів за Зеленського, що є одним з найвищих результатів по країні. На фоні такої стійкої підтримки, зайти в міську владу може абсолютно будь-хто, аби лиш від "Зе" команди.