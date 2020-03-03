Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области

Уже совсем скоро украинцев ожидают очередные выборы с традиционными бордами и кандидатами на них, которые в очередной раз будут обещать изменения к лучшему

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Уже совсем скоро украинцев ожидают очередные выборы с традиционными бордами и кандидатами на них, которые в очередной раз будут обещать изменения к лучшему

Самая массовая в Верховной Раде, но еще не в местных, партия "Слуга народа" однозначно хочет взять этот последний рубеж, чтобы стать полноправной партией власти.

Но до сих пор никакой информации ни о составе областной, ни о составе городской ячеек партии в Николаевской области нет. Неизвестны даже имена будущих кандидатов от пропрезидентской партии в местные советы.

Такая таинственность может свидетельствовать лишь об одном – процессы формирования будущих представителей местной власти происходят не публично.

Почему "Слуги народа" в Николаевской области никак не договорятся

Очевидно, после назначения председателем облгосадминистрации неместного Александра Стадника, именно и должны были начаться процессы формирования новой команды для управления областью. Из-затого, что назначение его затянулось на несколько месяцев, процесс формирования николаевской "Зе-команды" отложили.

Сразу после назначения на должность Стадник решил сделать все, чтобы депутаты уволили главу областного совета, которая называла Зеленского малоросом. Несмотря на это она до сих пор на своей должности, а вот отношения у нового губернатора с многими областными депутатами, которые могли бы войти в новую команду, не сложились.

Однопартиец Стадника, депутат-мажоритарщик из Николаевской области Игорь Копытин даже публично заявил, что в Киеве не вполне удовлетворены работой нового главы области в плане формирования команды, мол, ожидали большего.

Бензина в костер подлил еще и тот факт, что на местных выборах в ОТГ представители "слуги народа" с треском провалились, отдав победу "Нашему краю".

Авторитет Стадника стремительно идет вниз

Уже сейчас, ближе к весне, начала появляться информация, что в Киеве таки отказались от идеи формирования команды вокруг глав ОГА. По информации различных источников, руководство партии решило назначить в каждую область "смотрящих", которые и будут курировать процессы формирования и дальнейшего пиара местного отделения.

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Николаевская область в этом случае получит очень влиятельного куратора в лице председателя фракции в парламенте Давида Арахамии. Пока неизвестно, будет ли работать Арахамия и николаевские мажоритарщики со Стадником, или без него, но доподлинно известно, что роль губернатора свели к минимуму.

Кто есть кто среди пропрезидентских мажоритарщиков из Николаева

Здесь стоит несколько слов сказать и о других действующих лицах – а именно о нардепах-мажоритарщиках. Их всего шесть: уже упомянутый Копытин, Александры Пасечный и Гайду, Черноморов Артем, Максим Дирдін и Игорь Негулевський.

К примеру Александр Гайду до выборов часто "светился" в компании людей скандального бизнесмена Дмитрия Фирташа, во время выборов записывал пафосные видео, где коррупцию расстреливал из дробовика и АК, а когда его спросили о проблемах избирательного округа, то тот смог высказать только поспешное "дороги и собаки".

Фамилия Максима Дырдина частично упоминалась в роли адвоката бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова по уголовному делу о роковом для "режима" Януковича разгоне Майдана 30 ноября 2013. А к власти его привел папа-бизнесмен и местный депутат от БПП, который является владельцем влиятельного в Первомайске предприятия ЧАО "САНТА УКРАИНА".

Артем Черноморов стал героем видео, где говорит девушке в ночном клубе: "А у вас не найдется пот*ахаться?". Видео появилось еще задолго до того, как Черноморов решил идти в нардепы, и было опубликовано у него на страничке запрещенной ныне соцсети "ВКонтакте". Также Черноморова обвиняли в том, что он на одном из заседаний Совета довольно грубо ответил своему коллеге-нардепу Ахтему Чийгозу, который успел "посидеть" в российских казематах. Так, Чийгоз как-то попросил Черноморова потесниться и дать ему выйти, однако это не очень понравилось "слуге народа", который начал "ворчать". В свою очередь другие депутаты попросили Черноморова быть более вежливым с человеком, который отсидел в российских тюрьмах, на что депутат, будто бы ответил: "Очень за него рад".

Игоря Копитіна некоторые депутаты Николаевского областного совета вообще обвиняют в том, что он пытается, "трудоустроить" своего брата на должность директора "Николаевского международного аэропорта". Сам Копытин, конечно, все отрицает, однако брат его на своей странице в Фейсбук не устает критиковать нынешнего директора аэропорта Федора Барну.

А вот Игоря Негулевського и вовсе называли "премьер-министром" Казантипа. Он прошел в Раду, спекулируя на главной проблеме региона – ужасном состоянии дорог, записывал видео, где сравнивал депутатов с баранами. Ну а теперь компании, связанные с ним, отдают сразу 7 тендеров на эксплуатационное содержание дорог области, общая сумма которых достигает почти 20 млн гривен, а сам он очень эмоционально ест яблоки в Верховной Раде.

Еще одним заслуживающим внимания депутатов является Александр Пасичный. В свое время он неплохо реализовался как бизнесмен, его компания является официальным региональным дистрибьютором продукции брендов "Рудь" и "Три медведя". На время предвыборной кампании Пасечный занимал должность председателя Федерации футбола Николаевской области. К слову, здесь он немножко вляпался в скандал, когда фактически использовал свои должностные возможности. В одном из матчей Кубка уличного футбола города под эгидой ФФУ арбитры турнира почему-то были одеты в футболки, на которых было написано "Зе! Депутат Слуга народа Александр Пасечный Округ №127".

Продажная мажоритарщина

Стоит напомнить и о команде, которая привела к власти сегодняшних депутатов в Раду. Еще с тех пор, как Владимир Зеленский заявил о своем намерении баллотироваться в президенты (это было под Новый 2019 год), в городе начались процессы формирования команды волонтеров "Зе". Одной из самых заметных фигур в этом плане стал Александр Разумный. Именно он был координатором штаба партии в Николаеве. В этом штабе, кроме всего, велись разговоры и о кандидатурах будущих мажоритарщиков.

Да и здесь не обошлось без эксцессов. Накануне выборов в парламент, одна из волонтерок штаба Ирина Балясная у себя на странице в Фейсбук написала, что все областные кандидаты "Слуги народа" по мажоритарке получили свои места за деньги. По ее словам волонтеры и члены команды предлагали двух кандидатов по округам в городе (одним из которых был как раз Умный), однако им отказали, мотивировав это тем, что места стоят значительных денег. Рассказывал об этом волонтерам все тот же Умный, который будто бы был очень разочарован такой ситуацией.

Однако разочарование, наверное, быстро прошло, и уже сейчас Александр Разумный работает помощником депутата-мажоритарщика Гайду.

Подпорченные перспективы пропрезидентской партии

Стоит также отметить, что николаевские "слуги народа" заработали себе несколько баллов антирейтинга еще на президентских выборах, когда задолжали членам избирательных участков в одном из районов примерно 70 тысяч гривен. Комментировать этот эпизод даже пришлось спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, который посоветовал своим николаевским коллегам таки заплатить людям деньги за работу.

И несмотря на все это, важно отметить, что Николаевская область на выборах отдала более 80% голосов за Зеленского, что является одним из самых высоких результатов по стране. На фоне такой стойкой поддержки, зайти в городскую власть может абсолютно любой, лишь бы от "Зе" команды.