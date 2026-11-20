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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу пилотов подразделения "Апекс" бригады "Форпост". Они ликвидировали вражескую пехоту и 82-мм миномет. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сорвали попытку россиян скрыто передвигаться во время непогоды.

"Враг ошибочно считал, что ухудшение погодных условий станет для него надежным щитом, однако наши аэроразведчики вовремя обнаружили движение противника. Живая сила окупантов была успешно ликвидирована. Кроме того, в ходе боевой работы операторы "Апекса" выследили и уничтожили вражеский 82-мм миномет вместе с позицией", - рассказали военные.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских кафиров. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.