Фото: Unsplash

В Киеве утром 21 ноября временно ограничат работу вестибюля №3 станции метро "Хрещатик". Речь идет о выходе в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения будут действовать с 07:00 до 12:00

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

Изменения связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Другие вестибюли станции - № 1 и № 2, а также пересадочный узел между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" будут работать в обычном режиме.

В КГГА также отметили, что в случае объявления воздушной тревоги все вестибюли станции без исключения откроют вход.

Пассажиров призывают учесть временные изменения и заранее спланировать маршруты.

Напомним, из-за обострения ситуации безопасности в отдельных регионах Украины с 21 октября меняют маршруты ряда пригородных поездов.