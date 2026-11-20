Фото: прокуратура Херсонской области

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя временно оккупированного Крыма, который занимал руководящие должности в оккупационной администрации Херсонской области и отвечал за ее безопасность

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в августе 2023 года мужчина стал так называемым "начальником отдела обеспечения безопасности администрации губернатора и правительства Херсонской области". В мае 2024 года он был назначен "заместителем губернатора Херсонской области по вопросам безопасности".

На этих должностях обвиняемый отвечал за направление деятельности оккупационной администрации и координировал ее взаимодействие с незаконно созданными "правоохранительными" и другими органами на временно оккупированной территории Херсонщины.

Кроме того, он организовывал взаимодействие так называемого "губернатора" с органами оккупационной "исполнительной власти" и "муниципальными образованиями", обеспечивал работу координационных и совещательных органов и лично участвовал в их деятельности.

Также мужчина контролировал исполнение указов так называемого "губернатора Херсонской области".

Крымчанину инкриминируют коллаборационную деятельность по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.