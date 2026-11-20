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В Украине ликвидирована международная сеть мошеннических колцентров. Подозрения получили 16 человек, еще 39 человек были экстрадированы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители Украины, Чехии, Латвии и Литвы провели совместную операцию "Connect". Разоблачили колцентр аферистов, систематически обманывавших граждан Европейского Союза. Мошенники действовали на территории четырех государств.

"Используя технологии массовых звонков, подмены телефонных номеров (спуфинг) и специально разработанные сценарии телефонного мошенничества (вишинг), они убеждали граждан, что посторонние лица якобы получили доступ к их банковским счетам. Под предлогом защиты сбережений людей склоняли к переводу денег на так называемые безопасные счета или конвертацию средств в криптовалюту", - рассказали правоохранители.

Также удалось обеспечить экстрадицию 39 человек, которых следствие считает активными участниками преступной организации, связанной с наркокартелем "Химпром".

Напомним, ранее по делу сети мошеннических колл-центров правоохранители установили еще три эпизода преступной деятельности. Пострадавшими стали граждане Литвы, а сумма ущерба по новым эпизодам превышает 1,3 млн грн.