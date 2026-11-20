Фото: Укринформ

В Броварской городской территориальной общине в Киевской области с 20 ноября вводят режим светомаскировки. Он будет действовать ежедневно с 21:00 до 05:00

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews .

Ограничения предполагают частичное или полное затмение улиц, парков, заведений независимо от формы собственности, рекламных щитов, билбордов и объектов инфраструктуры.

По словам городского головы, мероприятия будут осуществляться с учетом оперативной и обстановки безопасности. В частности, их цель — усложнить выявление деятельности Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры, в то же время минимизировав потери производственных мощностей предприятий.

Также при внедрении светомаски будут учитываться безопасность движения на дорогах государственного значения и необходимость освещения перекрестков.

В случае частичного затемнения, освещенность открытых проходов, проездов и территорий предприятий, учреждений и организаций будут снижать путем отключения части светильников, установки ламп меньшей мощности или использования регуляторов напряжения.

В то же время в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, на опасных участках путей эвакуации в защитные сооружения и у входов в них будут обеспечивать маскировочное освещение. Для этого будут использоваться стационарные или автономные источники света, в том числе переносные фонари.

Напомним, что в Украине могут пересмотреть правила светомаскировки , в частности по освещению дорог и трасс. Это может произойти, если Россия станет массово применять ударные беспилотники с модулями оптической навигации в ночное время.