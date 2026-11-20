Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 20 ноября российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews.

В Днепровском районе, в частности в Могилевской общине, повреждены частные дома и автомобиль.

На Никопольщине под вражеским огнем оказались райцентр, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Там изуродованы фермерское хозяйство и объекты инфраструктуры. В результате атак погиб человек.

В Павлограде русские войска ударили по предприятию. Ранения получила 50-летняя женщина. Она лечится амбулаторно.

Также в результате обстрелов Апостоловской и Девладовской общин на Криворожье повреждены частные дома и инфраструктура.

Напомним, что в Запорожье в результате российских обстрелов в Космическом районе количество пострадавших возросло до десяти человек. Вражеские удары повредили многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.