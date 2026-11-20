Фото: Нацполиция

На Буковине 9-летний ребенок стал жертвой ограбления. Мужчина выманил транспорт обманом

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

38-летний мужчина на территории рынка попросил у 9-летнего мальчика "тест-драйв" на его электровелосипеде. Ребенок доверился и разрешил это. В результате мужчина просто украл транспорт у мальчика. Ущерб оценили почти в 50 тысяч гривен.

"Полицейские сообщили черновчанину о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.