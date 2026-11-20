Фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российской атаки пострадали не менее 20 человек. Среди раненых – трое детей. Один из них, 7-летний мальчик, находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Первоначально было известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Впоследствии количество раненых возросло до 20 человек.

По словам Ганжи, в результате удара в городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.

"В тяжелом состоянии в больнице 7-летний мальчик. Медики борются за его жизнь", – сообщил Ганжа.

На месте атаки работают все соответствующие службы. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, что в Запорожье в результате российских обстрелов в Космическом районе количество пострадавших возросло до десяти человек. Вражеские удары повредили многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.