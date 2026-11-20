Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье в результате российских обстрелов в Космическом районе количество пострадавших возросло до десяти человек. Вражеские удары повредили многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает RegioNews .

"Количество раненых в результате ударов по Запорожью увеличилось до 10 человек", - написал он.

На местах русских ударов работают все ответственные службы. Специалисты устанавливают масштабы повреждений и ликвидируют последствия обстрелов.

Ранее сообщалось, что один из российских управляемых авиационных боеприпасов упал вблизи многоквартирного дома в Космическом районе Запорожья. Тогда было известно о двух пострадавших.

Напомним, что вечером 18 ноября российские войска атаковали Запорожье .