Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 10
В Запорожье в результате российских обстрелов в Космическом районе количество пострадавших возросло до десяти человек. Вражеские удары повредили многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает RegioNews .
"Количество раненых в результате ударов по Запорожью увеличилось до 10 человек", - написал он.
На местах русских ударов работают все ответственные службы. Специалисты устанавливают масштабы повреждений и ликвидируют последствия обстрелов.
Ранее сообщалось, что один из российских управляемых авиационных боеприпасов упал вблизи многоквартирного дома в Космическом районе Запорожья. Тогда было известно о двух пострадавших.
Напомним, что вечером 18 ноября российские войска атаковали Запорожье .