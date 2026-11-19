Попытки Путина найти в Китае "новую Ялту" абсолютно наивны и не имеют шансов. Они разбиваются как об историческом опыте, так и о «реалии на земле». И сегодняшняя встреча в Китае это полностью показала

Попытки Путина найти в Китае "новую Ялту" абсолютно наивны и не имеют шансов. Они разбиваются как об историческом опыте, так и о «реалии на земле». И сегодняшняя встреча в Китае это полностью показала

Фото из открытых источников

Возможность Ялтинской конференции 1945 г. была обусловлена уникальной ситуацией, которая сложилась на тот момент. Это была встреча лидеров стран-победителей, которые в тот момент могли между собой принять любое решение, и не существовало ни одного государства, способного этому отрицать. Гитлеровская Германия и его союзники уже проиграли войну. Другие страны Европы и Азии, включая Китай, только освобождались от многолетней оккупации и лежали в руинах.

Во всей мировой истории никогда не было ничего подобного. Всегда существовало несколько "великих государств", с которыми приходилось торговаться и согласовывать любые глобальные решения. Поскольку в 1945 году таких государств больше не осталось, эти трое действительно могли распределить мир так, как им вздумается, и навязать свои решения другим.

В 2026 году нет ничего даже близко похожего.

США претендуют на особую роль в Северном полушарии, а также статус главного торгового и политического партнера ЕС. И для этого американцам не нужно ни с кем договариваться.

Китай претендует на преобладание в Юго-Восточной Азии, а также на статус главного торгового партнера ЕС. Пекин также не требует чьего-либо согласия на это.

На что претендует Путин? Россия продолжает выдвигать территориальные требования в отношении Украины, а также более широкие требования к европейской системе безопасности, в значительной степени повторяющие положения российского ультиматума 2021 года. В то же время, ход полномасштабной войны показал, что Москва не имеет достаточных возможностей, чтобы силой навязать Европе и Украине тот порядок, на котором настаивает Кремль.

Откуда здесь может взяться "новая Ялта"?

В Ялте 1945 года встретились лидеры стран, только что победивших в жестокой захватнической войне. Там не было Гитлера, Муссолини или других представителей стран-агрессоров. В то же время в Китае Путин предлагает фактически продать завершение войны, которую сам и начал.

Так что, конечно, это никакая не новая Ялта.

Путин может сколько угодно намекать на распределение всего мира, но его программа-максимум — распределение нескольких областей Восточной Украины.

Россия – слабая страна с сырьевой экономикой и уничтоженным будущим. Единственное, чем она может торговать, — это безумие, отсутствие понимания ценности человеческой жизни, в частности собственных граждан, и готовность платить неприемлемую для любого современного общества цену за достижение целей, которых никто в мире не понимает. Это больше общего с условными Талибаном или ИГИЛ, чем с мировой гегемонией.

Символом оккупации Ялты и Крыма российская пропаганда совершила Крымский мост. Но из-за всех известных обстоятельств этот мост теперь ведет в никуда. И ни до одной Ялты им уже не доедешь.