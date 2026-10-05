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По состоянию на утро 5 октября из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях.

Там, где это разрешает ситуация с безопасностью, аварийные бригады работают над восстановлением сетей. Энергетики проводят ремонтные работы круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Применение ограничений на электроэнергию 5 октября не прогнозируется. В то же время вследствие непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 5 октября силы ПВО обезвредили 172 из 205 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину. Зафиксированы попадания на трех локациях.