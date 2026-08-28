Фото: ГСЧС

В ночь на 28 августа в результате атаки российских беспилотников в Житомирской области возник пожар на территории одного из частных предприятий

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.

Загорелись четыре грузовых автомобиля и три полуприцепа. Спасатели ликвидировали пожар.

По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

К ликвидации последствий атаки привлекались 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Напомним, в ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Сумах и Киевской области. К счастью, среди сотрудников компании никто не погиб.