Фото: ГСЧС Сумщины

В результате атаки управляемыми авиабомбами по Сумам погиб 61-летний гражданский мужчина

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в момент удара он находился в кабине грузовика в Заречном районе города. Еще семь человек получили ранения. Четверо из них находятся в больницах, где медики оказывают им необходимую помощь.

По информации ГСЧС, спасатели работали сразу на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилищный сектор и объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

В разрушенном частном доме специалисты ГСЧС деблокировали двух человек из-под завалов.

Во время проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров российские войска повторно нанесли авиаудары по городу. Из-за этого возникли новые возгорания.

Среди спасателей пострадавших нет – личный состав вовремя отошел в безопасное место.

Напомним, вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумской общине. Было зафиксировано восемь ударов по пяти локациям. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум.