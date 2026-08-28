Атака КАБами по Сумам: погиб гражданский мужчина, еще семь человек ранены
В результате атаки управляемыми авиабомбами по Сумам погиб 61-летний гражданский мужчина
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, в момент удара он находился в кабине грузовика в Заречном районе города. Еще семь человек получили ранения. Четверо из них находятся в больницах, где медики оказывают им необходимую помощь.
По информации ГСЧС, спасатели работали сразу на нескольких локациях. В результате атаки повреждены жилищный сектор и объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.
В разрушенном частном доме специалисты ГСЧС деблокировали двух человек из-под завалов.
Во время проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров российские войска повторно нанесли авиаудары по городу. Из-за этого возникли новые возгорания.
Среди спасателей пострадавших нет – личный состав вовремя отошел в безопасное место.
Напомним, вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по Сумской общине. Было зафиксировано восемь ударов по пяти локациям. Все попадания пришлись на гражданскую инфраструктуру Сум.