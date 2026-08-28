На Житомирщині через атаку ворожих дронів виникла пожежа на підприємстві
В ніч на 28 серпня внаслідок атаки російських безпілотників на Житомирщині виникла пожежа на території одного з приватних підприємств
Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС, передає RegioNews.
Загорілися чотири вантажні автомобілі та три напівпричепи. Рятувальники ліквідували пожежу.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
До ліквідації наслідків атаки залучалися 10 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня внаслідок масованої ворожої атаки були знищені сортувальні центр "Нової пошти" в Сумах та на Київщині. На щастя, серед співробітників компанії ніхто не загинув.
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