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19 августа 2026, 16:35

На Буковине женщины отдали аферистам тысячи гривен: как это произошло

19 августа 2026, 16:35
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Фото: Нацполиция
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В Буковине правоохранители расследуют дело о мошенничестве. Две женщины стали жертвами аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

32-летняя жительница Черновцов получила звонок от незнакомца, представившегося работником банка. Он убедил ее, что ей нужно "защитить карточный счет от несанкционированного вмешательства". В результате мошенник украл у женщины 71 тысячу гривен.

Также 42-летняя жительница стала жертвой мошенничества. Ей предложили дополнительный заработок в Интернете. Однако в результате аферисты украли ее 57 тысяч гривен. Женщина сама доверилась псевдоработодателю и самостоятельно перечислила средства на указанные им счета.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.

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