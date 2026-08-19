В Киеве будут судить акушер-гинеколога из-за служебной халатности, повлекшей гибель плода

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить 47-летнего врача акушера-гинеколога частного медицинского центра, которую обвиняют в служебной халатности. По данным следствия, после проведенного ею хирургического вмешательства у пациентки возникли осложнения во время следующей беременности, которые привели к разрыву матки и гибели плода.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам досудебного расследования пациентка хранила в частной клинике свои эмбрионы и обратилась к врачу для консультации по дальнейшему планированию беременности.

У женщины диагностировали миому матки и рубец после предварительного кесарева сечения. В ноябре 2023 года врач провела пациентке операцию, после которой образовался еще один рубец на матке.

По данным следствия, врач понимала риски такого вмешательства, в частности то, что дополнительный рубец может увеличить вероятность прорастания плаценты в этот участок во время следующей беременности. Это, в свою очередь, могло привести к разрыву матки.

Впоследствии пациентке перенесли эмбрион. Однако в апреле 2025 года беременность завершилась разрывом матки, в результате чего погиб плод. Женщине также удалили орган.

Согласно выводу эксперта, именно хирургическое вмешательство, проведенное в частной клинике, явилось причиной дальнейших осложнений во время беременности, которые привели к гибели плода и удалению матки.

Досудебное расследование было завершено. Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили обвинительный акт в отношении врача в суд.

Ей инкриминируют служебную халатность.

Напомним, что в Киеве врач частной клиники получил подозрение. Из-за ее действия пациентка потеряла ребенка.