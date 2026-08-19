У Житомирі водій збив дитину на велосипеді

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 18 серпня близько 17:10 на вулиці Вільський Шлях у Житомирі. Внаслідок ДТП постраждала дитина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 47-річний водій Kia Niro їхав зі сторони села Кам’янки в напрямку вулиці Фізкультурної. Він наїхав на 8-річного велосипедиста. Попередньо, хлопчик рухався в зустрічному напрямку смугою руху автомобіля.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, що рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.