На севере Житомирской области АЗС будут закрывать во время воздушных тревог

На севере Житомирской области во время воздушной тревоги не будут работать АЗС

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Вражеские атаки последних дней на топливную инфраструктуру на севере Житомирской области свидетельствуют о повышении опасности для жителей области, чья жизнь и здоровье являются высшим приоритетом. Именно поэтому с сегодняшнего дня (15 июля — прим. ред.) все автозаправочные станции на территории Коростенского района должны приостановить работу во время воздушной тревоги", — сообщил Бунечко.

Во время тревоги работники АЗС и посетители будут эвакуированы к укрытиям или другим безопасным местам.

Соответствующее распоряжение начальник ОВА подписал 15 июля.

Напомним, что в ночь на 14 июля российские войска почти в 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона.