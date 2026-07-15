На півночі Житомирщини АЗС закриватимуть під час повітряних тривог

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На півночі Житомирщини під час повітряної тривоги не працюватимуть АЗС

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews .

"Ворожі атаки останніх днів на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області, чиє життя та здоров’я є найвищим пріоритетом. Саме тому від сьогодні (15 липня – ред.) усі автозаправні станції на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припинити роботу”, - повідомив Бунечко.

Під час тривоги працівники АЗС та відвідувачі будуть евакуйовані до укриттів або інших безпечних місць.

Відповідне розпорядження начальник ОВА підписав 15 липня.

Нагадаємо, що у ніч на 14 липня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону.