На півночі Житомирщини АЗС закриватимуть під час повітряних тривог
На півночі Житомирщини під час повітряної тривоги не працюватимуть АЗС
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Ворожі атаки останніх днів на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області, чиє життя та здоров’я є найвищим пріоритетом. Саме тому від сьогодні (15 липня – ред.) усі автозаправні станції на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припинити роботу”, - повідомив Бунечко.
Під час тривоги працівники АЗС та відвідувачі будуть евакуйовані до укриттів або інших безпечних місць.
Відповідне розпорядження начальник ОВА підписав 15 липня.
Нагадаємо, що у ніч на 14 липня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону.