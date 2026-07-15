Оккупанты нанесли удар по Краматорской общине, есть погибшие

Фото: Вадим/Филашкин

На Донетчине в результате очередного вражеского удара по Краматорской общине по меньшей мере два человека погибли и трое ранены

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По меньшей мере, два человека погибли и трое ранены в результате очередного удара по Краматорской общине.

"В середине дня россияне обстреляли поселок Ясная Поляна. На месте работают все ответственные службы", - написал Филашкин.

Он добавил, что окончательное количество жертв и объем разрушений устанавливают.

"Враг методически терроризирует общину, убивает мирных людей и пытается превратить каждый обычный день в трагедию. Россияне сознательно выбирают гражданских своими мишенями", - подчеркнул начальник ОВА.

Напомним, что российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову , применив управляемую авиабомбу и беспилотники.

В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.