Оккупанты нанесли удар по Краматорской общине, есть погибшие
На Донетчине в результате очередного вражеского удара по Краматорской общине по меньшей мере два человека погибли и трое ранены
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По меньшей мере, два человека погибли и трое ранены в результате очередного удара по Краматорской общине.
"В середине дня россияне обстреляли поселок Ясная Поляна. На месте работают все ответственные службы", - написал Филашкин.
Он добавил, что окончательное количество жертв и объем разрушений устанавливают.
"Враг методически терроризирует общину, убивает мирных людей и пытается превратить каждый обычный день в трагедию. Россияне сознательно выбирают гражданских своими мишенями", - подчеркнул начальник ОВА.
Напомним, что российские войска 15 июля нанесли комбинированный удар по Харькову , применив управляемую авиабомбу и беспилотники.
В результате атак в двух районах города повреждены многоэтажки, возникли пожары, по меньшей мере три человека пострадали.