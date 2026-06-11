Фото: ДСНС

Трагедія сталася в середу, 10 червня, у Коростені на річці Уж. Водолази вилучили з води тіло чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

За словами очевидців, чоловік відпочивав на березі водойми разом із дружиною. Він вирішив скупатися, але за деякий час зник з поля зору. Рятувальники, які прибули на місце події, спочатку проводили пошукові роботи на човні, проте знайти його не вдалося.

Згодом тіло загиблого виявили водолази. Чоловік перебував на глибині двох метрів та на відстані близько шести метрів від берега.

За даними рятувальників, від початку року на водоймах Житомирської області вже загинули 12 людей.

Нагадаємо, у Миколаєві 17-річний юнак стрибнув із пірсу в акваторію Бузького лиману та не виплив. Водолази виявили тіло загиблого приблизно за 30 метрів від берега.