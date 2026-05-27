27 мая 2026, 11:05

Навел "Искандеры" на город в 2024 году: в Одессе задержали священника УПЦ МП

Контрразведка СБУ задержала в Одессе агента российской военной разведки (ГРУ). Им оказался завербованный иерей одного из храмов местной епархии УПЦ МП, который навел двойной ракетный удар по городу в марте 2024 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Тогда по координатам клирика оккупанты выпустили по рекреационной зоне Одессы две баллистические ракеты "Искандер-М". Первая ракета поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные. Вторая ракета ударила по той же локации, когда туда уже прибыли спасатели и медики. После атаки клирик отчитался кураторам о последствиях и "залег на дно", чтобы избежать разоблачения. Однако оперативники СБУ вычислили его и задержали по месту жительства.

Как установило расследование, клирик попал во внимание россиян, когда публиковал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах. После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы обозначить на гугл-картах геолокации потенциальных "целей".

Информацию фигурант отправлял в чат-бот Сергея Лебедева (блогер "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на ГРУ.

Также установлено, что фигурант передавал врагу координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ, обеспечивавших защиту воздушного пространства Одесщины во время ракетных атак врага.

Кроме того, клирик "сливал" оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности, о системе ее защиты, а после вражеского удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях его поражения.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Клирику объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе перед судом предстали трое российских агентов, которые длительное время работали на вражеские спецслужбы. Лидер группы проведет за решеткой остаток жизни, его подельники получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

