В Луцке уже в пятый раз состоялось шествие безбарьерности, объединившее жителей, представителей власти, полиции и общественных организаций вокруг идеи доступного города для всех

Инициатором мероприятия стала общественная организация "Зруш скелю".

К шествию присоединились активные лучане, представители разных учреждений и организаций, в частности команда Волынской ячейки "Захист Держави".

Участники мероприятия могли посмотреть на городское пространство под другим углом и в очередной раз обратить внимание на важность безбарьерности и равного доступа к инфраструктуре для всех жителей общины.

Организаторы отмечают, что такие инициативы помогают формировать более инклюзивную и комфортную среду в городе.

