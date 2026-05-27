Луцке прошло Шествие безбарьерности: город проверяли на доступность
В Луцке уже в пятый раз состоялось шествие безбарьерности, объединившее жителей, представителей власти, полиции и общественных организаций вокруг идеи доступного города для всех
Об этом информирует ГО "Захист Держави", передает RegioNews.
Инициатором мероприятия стала общественная организация "Зруш скелю".
К шествию присоединились активные лучане, представители разных учреждений и организаций, в частности команда Волынской ячейки "Захист Держави".
Участники мероприятия могли посмотреть на городское пространство под другим углом и в очередной раз обратить внимание на важность безбарьерности и равного доступа к инфраструктуре для всех жителей общины.
Организаторы отмечают, что такие инициативы помогают формировать более инклюзивную и комфортную среду в городе.
