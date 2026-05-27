27 мая 2026, 11:42

Российский дрон ударил по бригаде энергетиков на Харьковщине: есть раненые

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области бригада энергетиков попала под атаку вражеского беспилотника во время исполнения служебных обязанностей

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара двое работников получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В Минэнерго также отметили, что на утро 27 мая из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях остаются без электроснабжения.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются 15 населенных пунктов Сумской области. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 10 населенным пунктам области. В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области. Известно о двух пострадавших.

