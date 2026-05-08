У Коростені загиблий у ДТП юнак став донором для чотирьох людей

У Коростені на Житомирщині у 18-річного хлопця, який загинув у ДТП, провели забір чотирьох органів

Про це повідомляє KorostenMedia, передає RegioNews .

"У Коростенській центральній міській лікарні провели забір серця, двох нирок і печінки у 18-річного хлопця, який загинув у ДТП. Для проведення операції до медзакладу прибули лікарі із Першого територіального медичного об’єднання міста Львів, Інституту серця МОЗ України та НДСЛ "Охматдит”", - ідеться в повідомленні.

За словами генерального директора лікарні Сергія Ковердуна, згоду на посмертне донорство дала сім’я загиблого хлопця.

Це вже четвертий забір органів, який проводиться в Коростенській центральній міській лікарні.

Нагадаємо, що раніше у Києві провели пересадку органів трьом дітям. Це стало можливо завдяки тому, що батьки померлої дитини погодились на донорство.