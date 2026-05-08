13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 18:35

У Коростені загиблий у ДТП юнак став донором для чотирьох людей

08 травня 2026, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: KorostenMedia
Читайте также
на русском языке

У Коростені на Житомирщині у 18-річного хлопця, який загинув у ДТП, провели забір чотирьох органів

Про це повідомляє KorostenMedia, передає RegioNews.

"У Коростенській центральній міській лікарні провели забір серця, двох нирок і печінки у 18-річного хлопця, який загинув у ДТП. Для проведення операції до медзакладу прибули лікарі із Першого територіального медичного об’єднання міста Львів, Інституту серця МОЗ України та НДСЛ "Охматдит”", - ідеться в повідомленні.

За словами генерального директора лікарні Сергія Ковердуна, згоду на посмертне донорство дала сім’я загиблого хлопця.

Це вже четвертий забір органів, який проводиться в Коростенській центральній міській лікарні.

Нагадаємо, що раніше у Києві провели пересадку органів трьом дітям. Це стало можливо завдяки тому, що батьки померлої дитини погодились на донорство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область Коростень донор ДТП
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Харківщині судитимуть керівництво та персонал аптек за збут кодеїну
08 травня 2026, 18:58
На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів
08 травня 2026, 18:55
Апеляція підтвердила вирок: ексочільник Нікопольської РДА сяде на 7 років за крадіжку 4,3 млн грн
08 травня 2026, 18:16
У Дніпрі агента РФ засудили до 15 років за диверсію на Укрзалізниці
08 травня 2026, 17:58
На Рівненщині чоловік через ревнощі накинувся на дружину з ножем
08 травня 2026, 17:35
СБУ вивела з ладу ключову установку на одному з найбільших НПЗ Росії
08 травня 2026, 17:21
У Києві запустили потужний дизель-комплекс для критичних об’єктів
08 травня 2026, 16:57
Втратило маму через вогонь: у зоні відчуження ДСНСники врятували лосеня
08 травня 2026, 16:46
У Тернополі загорівся бар колишнього мера
08 травня 2026, 16:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »