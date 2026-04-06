В Киевской области заместитель руководителя почтового отделения украла почти 200 тысяч пенсий
Инцидент произошел в Белой Церкви. Там разоблачили 34-летнюю женщину, присвоившую пенсии чужих людей
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Женщина работала в должности заместителя руководителя одного из местных почтовых отделений. Там она владеет пенсионными выплатами граждан. Речь идет о пенсиях около 23 человек: она списала в расход невыплаченную пенсию и внесла соответствующие сведения в учетные документы.
В общей сложности она владельца более 180 тысяч гривен. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области молодой человек присвоил полмиллиона с карточки матери пропавшего без вести военного.
