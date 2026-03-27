Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Днем 25 марта спасатели вытащили из водоема тело 66-летнего погибшего.

Тело мужчины было в проруби на ставку в 100 метрах от берега. Погибшим оказался местный житель, которого искали в течение нескольких последних дней.

Чтобы добраться до тела, спасатели на лодке проламывали лед. Погибшего доставили на берег и передали правоохранителям для установления причин смерти.

Напомним, 22 марта на Полтавщине на берегу реки нашли тело мужчины. Погибший – без вести пропавший житель соседней области.