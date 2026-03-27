На Житомирщине из ставка вытащили тело мужчины, которого искали несколько дней
Трагедия произошла в поселке Корнинское Житомирского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Днем 25 марта спасатели вытащили из водоема тело 66-летнего погибшего.
Тело мужчины было в проруби на ставку в 100 метрах от берега. Погибшим оказался местный житель, которого искали в течение нескольких последних дней.
Чтобы добраться до тела, спасатели на лодке проламывали лед. Погибшего доставили на берег и передали правоохранителям для установления причин смерти.
Напомним, 22 марта на Полтавщине на берегу реки нашли тело мужчины. Погибший – без вести пропавший житель соседней области.
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
