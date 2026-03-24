Фото: полиция

Днем 22 марта на берегу реки Удай в городе Пирятин обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Погибший – 61-летний без вести пропавший житель соседней области. При осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с примечанием "естественная смерть"). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

