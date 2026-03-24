На Полтавщине на берегу реки нашли тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести
Днем 22 марта на берегу реки Удай в городе Пирятин обнаружили тело мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Погибший – 61-летний без вести пропавший житель соседней области. При осмотре тела признаков насильственной смерти не нашли. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.
Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с примечанием "естественная смерть"). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 22 марта в Кировоградской области из водоема вытащили тело мужчины. Погибший – местный житель.
