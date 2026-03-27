На Житомирщині зі ставка дістали тіло чоловіка, якого шукали кілька днів
Рятувальники дістали з водойми тіло 66-річного загиблого. Трагедія сталася у селищі Корнинське Житомирського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вдень 25 березня рятувальники дістали з водойми тіло 66-річного загиблого.
Тіло чоловіка було в ополонці на ставку за 100 метрів від берега. Загиблим виявився місцевий житель, якого шукали протягом кількох останніх днів.
Щоб дістатися до тіла, рятувальники на човні проламували кригу. Загиблого доставили на берег та передали правоохоронцям для встановлення причин смерті.
Нагадаємо, 22 березня на Полтавщині на березі річки знайшли тіло чоловіка. Загиблий – безвісти зниклий житель сусідньої області.
25 березня 2026
