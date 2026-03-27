Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися сім автомобілів, через що рух був перекритий до ранку наступного дня.

Попередньо, спочатку зіткнулися Škoda Karoq та Hyundai Santa Fe. Від удару Hyundai викинуло на зустрічну смугу, де він врізався в Subaru Outback.

Згодом у ДТП потрапили дві вантажівки: водій фури DAF намагався уникнути зіткнення з розбитими авто попереду і різко загальмував, після чого в іншу вантажівку, Scania, врізався легковик Škoda Octavia. Останнім учасником аварії став кросовер BYD, який влетів у ту ж саму Škoda Octavia.

Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей. Серед них двоє дітей – 7-річний хлопчик та 6-річна дівчинка зі Škoda Octavia. Також допомога медиків знадобилася 43-річному водієві Škoda Karoq та 58-річній пасажирці Subaru. Усім надали медичну допомогу без госпіталізації. До хірургічного відділення доставили 38-річного водія вантажівки Scania.

Правоохоронці з’ясовують всіх причин та обставин події.

