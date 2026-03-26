На Житомирщине мужчина шантажировал прежнюю интимную видео

54-летний мужчина требовал у бывшей партнерши деньги. Известно, что он угрожал ей, что опубликует в соцсети и покажет ее родственникам интимное видео с ее участием. Женщина перечислила ему 10 тысяч гривен. Однако он продолжил давить: мужчина требовал еще 70 тысяч гривен и 8 тысяч долларов США, обещая уничтожить все компрометирующие материалы после получения всей суммы.

На суде мужчина не признал вину. Он заявил, что требовал с прежней деньги, потому что якобы потратил их на нее и ее бизнес во время их отношений и совместных планов на будущее.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, за исключением жилья

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.