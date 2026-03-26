На Житомирщині чоловік шантажував колишню інтимним відео

Фото з відкритих джерел

54-річний чоловік вимагав у колишньої партнерки гроші. Відомо, що він погрожував їй, що опублікує в соцмережі та покаже її родичам інтимне відео за її участі. Жінка перерахувала йому 10 тисяч гривень. Однак він продовжив тиснути: чоловік вимагав ще 70 тисяч гривень та 8 тисяч доларів США, обіцяючи знищити всі компрометуючі матеріали після отримання всієї суми.

На суді чоловік не визнав провини. Він заявив, що вимагав з колишньої гроші, бо нібито витратив їх на неї та її бізнес під час їхніх стосунків і спільних планів на майбутнє.

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, за винятком житла

