20:58  26 березня
У Львові працівники ТЦК побили чоловіка з дружиною
15:39  26 березня
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
14:55  26 березня
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 21:20

На Житомирщині чоловік шантажував колишню інтимним відео

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок, яким визнав підсудного винним у вимаганні. Виявилось, що він шантажував колишню кохану інтимним відео

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

54-річний чоловік вимагав у колишньої партнерки гроші. Відомо, що він погрожував їй, що опублікує в соцмережі та покаже її родичам інтимне відео за її участі. Жінка перерахувала йому 10 тисяч гривень. Однак він продовжив тиснути: чоловік вимагав ще 70 тисяч гривень та 8 тисяч доларів США, обіцяючи знищити всі компрометуючі матеріали після отримання всієї суми.

На суді чоловік не визнав провини. Він заявив, що вимагав з колишньої гроші, бо нібито витратив їх на неї та її бізнес під час їхніх стосунків і спільних планів на майбутнє.

Суд призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна, за винятком житла

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шантаж суд Житомирська область
